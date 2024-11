Vermoedelijke opstelling Ajax: Francesco Farioli passeert Brian Brobbey tegen FC Twente

Vlak voor de interlandperiode staat er met FC Twente - Ajax nog een absolute Eredivisie-kraker op het programma. Ajax kan beschikken over een vrijwel fitte selectie, wat trainer Francesco Farioli de nodige luxeproblemen oplevert. Het duel in De Grolsch Veste begint om 14:30 uur en is live te zien op ESPN 3.

Remko Pasveer is sinds de komst van Farioli weer eerste doelman en daar is na diens prima optreden tegen Maccabi Tel Aviv (5-0) geen verandering in gekomen.

Achter de naam van Josip Sutalo staat een kleine vraagteken, maar de Kroaat zal vermoedelijk op tijd fit zijn. Sutalo vormt het hart van de defensie met Youri Baas, terwijl Devyne Rensch (rechts) en Jorrel Hato (links) op de backposities staan.

Aanvoerder Jordan Henderson, die wat rust kreeg tegen Maccabi en een half uur meedeed in het Europa League-duel, zal terugkeren in de basis. Davy Klaassen en Kenneth Taylor lijken eveneens zekerheidjes op het middenveld van Farioli. Kian Fitz-Jim valt dan buiten de boot.

Voorin valt Farioli vermoedelijk terug op de Feyenoord-variant. Ajax won onlangs met 0-2 in De Kuip en deed dat met Chuba Akpom, Wout Weghorst en Mika Godts in de voorhoede. Brian Brobbey en Bertrand Traoré verhuizen in dat geval naar de bank.

“Het was natuurlijk een hele mooie avond”, blikte Farioli tegenover Ajax TV terug op de midweekse zege. “Ik denk dat het opnieuw een stap in de goede richting is, maar we moeten snel weer vooruit.”

In tegenstelling tot Ajax wist FC Twente zijn Europa League-duel niet te winnen. Op bezoek bij OGC Nice werd een 0-2 voorsprong uit handen gegeven (2-2). Grote vraag is of Sem Steijn en Mees Hilgers erbij zijn. De sterkhouders moesten het duel met Nice nog missen, wegens ziekte en een lichte blessure.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Akpom, Weghorst, Godts.