Vermoedelijke opstelling Ajax: Francesco Farioli denkt aan FC Twente en wijzigt bijna heel elftal

Met de kraker tegen FC Twente in het achterhoofd moet Ajax-trainer Francesco Farioli een elftal samenstellen voor het Europa League-duel met Maccabi Tel Aviv, dat donderdag op bezoek komt. Na een succesvolle en ook zware week ligt het voor de hand dat de Italiaan zijn elftal op de schop gooit. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Ajax beleefde een absolute droomweek met zeges op Feyenoord (0-2) en PSV (3-2). Daarmee is het lastige Eredivisie-programma allesbehalve voorbij, want zondagmiddag wacht de uitwedstrijd tegen FC Twente.

Omdat Ajax er prima voorstaat in de Europa League, Farioli heeft bewezen resultaten te kunnen behalen met zijn roulatiesysteem en een zware week achter de rug heeft, is het goed mogelijk dat er een compleet ander elftal het veld in wordt gestuurd.

Eind oktober tegen Willem II besloot Farioli zijn elftal ook al radicaal om te gooien. Ajax heeft met zeven punten uit drie duels de luxe om sleutelspelers rust te geven met het oog op Twente-uit. In dat licht mag Diant Ramaj zich opmaken voor zijn tweede basisplaats in korte tijd.

Devyne Rensch en Josip Sutalo zijn niet helemaal okselfris, wat de keuze voor Farioli om Anton Gaaei en Daniele Rugani op te stellen makkelijk maakt. Ahmetcan Kaplan mag het als linker centrale laten zien, terwijl Owen Wijndal de linkerkant bestrijkt.

Davy Klaassen is in Europees verband niet speelgerechtigd en er dus sowieso niet bij. Benjamin Tahirovic is zijn aangewezen vervanger, terwijl Jordan Henderson het veld ruimt voor Branco van den Boomen. Kian Fitz-Jim, die de laatste weken geen vaste basisplaats meer heeft maar wel startte tegen PSV, behoudt zijn plek op het middenveld.

Tegen FC Twente lijkt de keuze te vallen op Brian Brobbey, waardoor Wout Weghorst zich donderdagavond op mag maken voor een basisplaats. De boomlange aanvaller wordt geflankeerd door Christian Rasmussen, die Bertrand Traoré op de bank houdt, en linksbuiten Mika Godts.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Rugani, Kaplan, Wijndal; Tahirovic, Van den Boomen, Fitz-Jim; Rasmussen, Weghorst, Godts.