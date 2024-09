Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli wil positieve lijn doortrekken

Na de midweekse zege op Besiktas gaat Ajax vol vertrouwen op zoek naar een driepunter in de Eredivisie. De Amsterdammers krijgen zondag tegen RKC Waalwijk de kans zich te revancheren voor het gelijkspel tegen Go Ahead Eagles vorige week (1-1). Trainer Francesco Farioli lijkt zijn basiself niet te wijzigen voor het duel dat vanaf 16:45 uur live te zien is op ESPN 2.



Farioli deelde vrijdag, een dag na de zege op Besiktas (4-0), een update over de fitheid van zijn spelersgroep. “Iedereen staat er vrij goed voor en heeft een goede training of hersteltraining gehad. Ik denk dat iedereen fit zal zijn voor de wedstrijd.” Steven Berghuis, Anton Gaaei, Sivert Mannsverk en Gastón Ávila zijn net als tegen Besiktas niet beschikbaar.



Zeker na de eclatante zege op Besiktas ligt het voor de hand dat de Italiaan de stijgende lijn met dezelfde spelers wil doortrekken. Remko Pasveer staat onder de lat, en Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato vormen de achterhoede.



Aanvoerder Jordan Henderson wordt op het middenveld bijgestaan door Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim. Laatstgenoemde liet zich donderdag nadrukkelijk gelden met zijn overtuigende spel en openingstreffer.



Voorin lijkt Brian Brobbey klaar voor een reeks van meerdere basisplaatsen op rij, waardoor Wout Weghorst en Chuba Akpom andermaal bankzitters zijn. Bertrand Traoré en Mika Godts staan op de vleugels in het Mandemakers Stadion.



Farioli benadrukte vooraf bij Ajax TV het belang van mentale scherpte. “Dat is het voor mij het belangrijkste, maar ook het moeilijkste. Tijdens de meeting voorafgaand aan de training bespraken we dat Ajax vorig seizoen van de elf wedstrijden die het na een midweekse wedstrijd speelde er maar één won.”



“Verder waren er zes gelijke spelen en vier nederlagen. Het is duidelijk iets waar we ons bewust van moeten zijn. Dit seizoen gaat het al beter. We hebben nu een overwinning, een gelijkspel en een nederlaag, maar het is niet genoeg voor de standaard die we willen nastreven”, aldus Farioli.



Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.