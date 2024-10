Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli voert minimaal drie wijzigingen door

Een gehavend Ajax gaat donderdag op bezoek bij Slavia Praag voor de tweede speelronde in de Europa League. Trainer Francesco Farioli kan niet beschikken over onder meer Jordan Henderson, Bertrand Traoré, Kian Fitz-Jim en Wout Weghorst. Het roept de vraag op met welke elf spelers de Amsterdammers zullen starten in het duel dat om 18.45 uur begint en te zien is op Ziggo Sport.

Dat Remko Pasveer het doel verdedigt, staat wel vast. Daarnaast lijkt Farioli ook geen aanleiding te hebben om aan zijn defensie te sleutelen. Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato zijn donderdagavond de aangewezen starters in de Fortuna Arena.

Op het middenveld zullen er door de afwezigheid van Henderson en Fitz-Jim sowieso wijzigingen plaatsvinden. Kenneth Taylor is zeker van zijn plek en ook Branco van den Boomen heeft een basisplaats toegewezen gekregen. Hij start donderdag als nummer 6. Een vrij ongewone plek voor hem, al stond hij tijdens de 0-2 zege op RKC Waalwijk ook op die positie.

"Of ik het nu moet laten zien? Tegen RKC had ik dat idee wel. Ik begon toen ook op de 6-positie. Nu heb ik dat gevoel niet meer", sprak Van den Boomen vol vertrouwen op de afsluitende persconferentie in de Tsjechische hoofdstad. "Ik probeerde mijn ervaring te gebruiken om het andersom te draaien. Achteraf speelde ik een prima wedstrijd."

Dan blijft er nog één plek op het middenveld over. Davy Klaassen (niet speelgerechtigd) en de nu geblesseerde Jorthy Mokio, die maandag met Jong Ajax tegen FC Dordrecht op het middenveld startte, zijn geen opties voor Farioli. Met de overgebleven spelers lijkt de keuze te vallen op Kristian Hlynsson, die eerder dit seizoen, tegen NAC Breda, ook als rechtermiddenvelder werd opgesteld.

Door de afwezigheid van Traoré en een andere potentiële rechtsbuiten, Steven Berghuis, lijkt de vacature rechts voorin ingevuld te worden door Christian Rasmussen. De Deen was basisklant tegen RKC en maakte in het Europa League-duel met Besiktas een goede indruk als invaller. Brian Brobbey is de aangewezen spits, terwijl Mika Godts vanaf links start.

Aan de kant van Slavia Praag zullen er eveneens de nodige wijzigingen plaatsvinden, al gaf trainer Jindrich Trpisovský niet weg welke spelers hij aan de kant houdt en wie er aan de aftrap staan. Het besluit om te rouleren heeft alles te maken met de topper tegen aartsrivaal, stadgenoot en titelconcurrent Sparta Praag. Da duel wordt zondag afgewerkt.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Hlynsson, Van den Boomen, Taylor; Rasmussen, Brobbey, Godts.