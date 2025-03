Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli kiest nieuwe namen op middenveld en in aanval

Francesco Farioli voert enkele wijzigingen door in de opstelling van Ajax voor de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, zo voorspelt het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers speelden donderdag in de achtste finale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt en gaan aanstaande donderdag op bezoek in Duitsland.

Matheus, niet ingeschreven voor de Europa League, vervangt de geblesseerde Remko Pasveer. Jay Gorter, die tegen Frankfurt als invaller binnen de lijnen kwam en twee doelpunten om zijn oren kreeg, zit op de bank in Zwolle.

De achterhoede van Ajax kent geen veranderingen. Anton Gaaei (rechts) en Jorrel Hato (links) zijn de vleugelverdedigers van dienst. Josip Sutalo en Youri Baas vormen het hart van de defensie van de Eredivisie-koploper.

Davy Klaassen keert terug op het middenveld van Ajax, nadat de routinier tegen Frankfurt een schorsing uitzat. Hierdoor moet Jorthy Mokio genoegen nemen met een reserverol. Jordan Henderson en Kenneth Taylor maken het middenveld van de bezoekers uit Amsterdam compleet.

Brian Brobbey, goed voor drie goals in zijn laatste vier wedstrijden, is de aanvalsleider waarop Farioli vertrouwt. Mika Godts start op de linkerflank en Steven Berghuis moet voor aanvoer vanaf rechts zorgen. Hierdoor neemt Bertrand Traoré plaats op de bank.

Bij Ajax ontbreken Pasveer, Wout Weghorst, Youri Regeer en Christian Rasmussen door uiteenlopende blessures. Bas Nijhuis is de scheidsrechter in Zwolle en de ontmoeting in de Eredivisie begint om 14:30.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts.