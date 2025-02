Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli houdt tegen Heracles Almelo vast aan Mokio

Ajax zag titelconcurrent PSV zaterdag punten morsen tegen FC Utrecht (2-2) en dus kan de Amsterdamse titeldroom zondag weer een stukje realistischer worden. De ploeg van trainer Francesco Farioli neemt het zondag op tegen Heracles Almelo, waartegen hij naar alle waarschijnlijkheid geen beroep kan doen op Jordan Henderson. Zodoende ligt er opnieuw een basisplaats voor Jorthy Mokio in het verschiet. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Henderson raakte een week geleden geblesseerd tegen Fortuna Sittard en kon daarom midweeks niet meedoen in het Europa League-wedstrijd tegen Union Sint-Gillis. Farioli sprak de verwachting uit dat zijn aanvoerder er zondag nog niet bij is, maar dat de return tegen Union, aanstaande donderdag, wel een haalbare kaart is.

De afwezigheid van Henderson werd donderdag op het knollenveld in Brussel niet écht gevoeld, wat alles te maken had met het glansoptreden van Mokio. Het pas zestienjarige toptalent speelde een uitstekende wedstrijd en bekroonde zijn optreden met een heerlijke volley, waarmee hij de 0-2 eindstand op het bord zette.

De selectie van Ajax kwam nagenoeg fit uit het duel met Union. "Behalve Daniele Rugani", sprak Farioli tegenover Ajax TV. "Hij verliet gisteren (donderdag, red.) het veld met wat last van zijn knie. Dat gaan we vandaag checken. Verder had Jorrel Hato een kneuzing dus dat moeten we controleren. We moeten goed herstellen en ons klaarmaken voor de volgende wedstrijd."

Hato speelde de wedstrijd tegen Union gewoon uit, waardoor het erop lijkt dat hij zondag inzetbaar is tegen Heracles. De linksback vormt de achterhoede met Josip Sutalo, Youri Baas en Anton Gaaei. Laatstgenoemde ervaart tegenwoordig concurrentie van Lucas Rosa, al ligt het niet erg voor de hand dat Gaaei direct twee wedstrien op rij gepasseerd wordt.

Op het middenveld is naast Henderson ook Branco van den Boomen afwezig. Farioli kan ervoor kiezen om Kian Fitz-Jim of Davy Klaassen in een controlerende rol neer te zetten, al komen zij in principe beter tot hun recht in een iets aanvallendere rol.

Zodoende lijkt Mokio zich op te maken voor zijn derde basisplaats op rij, nadat hij tegen Fortuna (als linksback) ook al mocht starten. Klaassen brengt op rechtshalf de nodige routine met zich mee, terwijl Kenneth Taylor de linkermiddenvelder van dienst is.

Verder is het de vraag in hoeverre Mika Godts hersteld is. De Belg kwam eerder dit seizoen razendsnel terug van een hamstringblessure, maar doordat de selectie in de voorhoede tegenwoordig wat breder is, zal Farioli vermoedelijk geen risico's nemen met zijn linksbuiten.

Steven Berghuis verkeert in prima vorm en start dan ook waarschijnlijk als linksbuiten, al is Oliver Edvardsen ook een optie. Bertrand Traoré start op rechts, terwijl Brian Brobbey terugkeert in de punt van de aanval en Christian Rasmussen naar de bank verwijst.

Heracles Almelo

Heracles-trainer Erwin van de Looi kan in Amsterdam geen beroep doen op Jizz Hornkamp, Sava Cestic en Nikolai Laursen. Verder is het onzeker of Jan Zamburek en Mario Engels fit genoeg zullen zijn voor de ontmoeting in de hoofdstad.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Mokio, Taylor; Traoré, Brobbey, Berghuis.