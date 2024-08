Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli hakt knoop door over meespelen Bergwijn

Ajax moet donderdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA zien af te rekenen met Panathinaikos in de voorlaatste voorronde van de Europa League. De Amsterdammers wonnen afgelopen week in Athene met 1-0 door een goal van Steven Berghuis. Dit is de vermoedelijke opstelling.

Ajax weet dat het bij een overwinning of gelijkspel tegen Panathinaikos zeker is van de laatste voorronde van de Europa League en daarin aantreedt tegen Jagiellonia. De Poolse opponent werd afgelopen week uitgeschakeld in de Champions League-voorronde door het Noorse FK Bodø/Glimt.

Bij Ajax zit Steven Bergwijn voor het eerst bij de wedstrijdselectie. De aanvaller genoot vanwege zijn uitstapje naar het EK een langere vakantie dan de rest van de selectie, maar is inmiddels terug en fit genoeg om aan te sluiten, zo bevestigde trainer Francesco Farioli woensdag tijdens de persconferentie.

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-15T18:15:00.000Z 20:15 Panathinaikos PAN

"Alle spelers zijn oké", aldus de Italiaanse coach. "Alleen Rasmussen traint nog apart van de groep. Bergwijn zal onderdeel zijn van de selectie. Hij is een belangrijke speler. Wij willen alle mogelijke voordelen gebruiken en Bergwijn kan ons veel brengen. Maar hoe lang hij kan spelen, moeten we nog zien. Het hangt ook af van het verloop van de wedstrijd."

Verwacht wordt dat Bergwijn tegen Panathinaikos vanaf de bank begint. Farioli geeft in de voorhoede de voorkeur aan Mika Godts, die tegen sc Heerenveen een sterke indruk maakte, en Chuba Akpom en Steven Berghuis. Ook Brian Brobbey begint zeer waarschijnlijk vanaf de bank.

Farioli koos er tot dusver voor om flink te rouleren bij Ajax. De elf waarmee hij tegen Panathinaikos begon week sterk af van de basis die hij zondag het veld in stuurde voor de eerste competitiewedstrijd tegen Heerenveen. "Je kunt nu niet drie wedstrijden in de week spelen met hetzelfde elftal", zei hij daarover.

Tijdens de persconferentie werd tevens bekend dat Jordan Henderson de aanvoerdersband draagt. Farioli bleef op de vlakte over wie dit seizoen de aanvoerder is bij Ajax. "We zitten in een proces. Het gaat er niet om wie de band draagt, maar om de samenstelling van de groep. Voor mij is het belangrijk om meerdere jongens te hebben die de band kunnen dragen."

Mocht Ajax het niet redden om voorbij Panathinaikos te komen, dan wacht voor de Amsterdammers de play-offs van de Conference League. Daarin zal RC Lens de tegenstander zijn. Het duel met Panathinaikos begint om 20.15 uur en is live te zien bij Ziggo Sport.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Taylor, Mannsverk; Berghuis, Akpom, Godts.