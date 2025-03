Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli hakt knoop door over drie teruggekeerde sterkhouders

Ajax hervat donderdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA de Europa League-campagne met een wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. De ploeg van Francesco Farioli verkeert in uitstekende vorm en hoopt de lijn door te kunnen trekken. De heenwedstrijd in de achtste finale begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Afgelopen zondag liet Ajax niet het beste spel zien, maar toch werd Almere City met 0-1 verslagen. Die week daarvoor bond de Amsterdamse ploeg PSV-beul Go Ahead Eagles aan de zegekar, door met 2-0 te winnen in eigen huis.



Twee weken geleden overtuigde Ajax echter allerminst in de thuiswedstrijd tegen Union Sint-Gillis. De Nederlandse recordkampioen werd volledig overrompeld door de Belgen en kwam al vroeg in het duel met tien man te staan na een rode kaart voor Davy Klaassen.

Uiteindelijk verloor Ajax het duel met Union met 1-2, maar dankzij een 0-2 overwinning in Brussel die week ervoor, mocht Ajax toch door naar de laatste zestien van de Europa League.

Farioli zal het door zijn rode kaart dus moeten stellen zonder Klaassen. In de wedstrijd tegen Union moest Christian Rasmussen zich laten vervangen nadat hij tijdens een sprint naar de hamstring greep. Ook hij is er niet bij tegen Eintracht.

Wel is er ook goed nieuws voor Ajax. Josip Sutalo, die de laatste twee Eredivisie-duels miste, is weer inzetbaar. Ook Jordan Henderson lijkt fit genoeg om te starten tegen de Duitsers. Hoe lang de twee bepalende krachten kunnen spelen, is nog niet duidelijk.

Daarnaast moet Farioli een knoop doorhakken over zijn doelman. Remko Pasveer raakte tijdens de warming-up voorafgaand aan de wedstrijd tegen Go Ahead geblesseerd aan zijn rug, maar is inmiddels volledig hersteld.

Owen Wijndal, Wout Weghorst en Youri Regeer zijn al langer geblesseerd bij de Amsterdamse club en zullen sowieso niet gaan spelen donderdagavond.

Naar verwachting zal Farioli kiezen voor Pasveer onder de lat. Jorrel Hato en Anton Gaaei zullen respectievelijk links en rechts de backposities invullen. Youri Baas en Josip Sutalo vormen het hart van de Amsterdamse defensie.



Op het middenveld is het minder gemakkelijk om te voorspellen wie er aan de aftrap zullen verschijnen. Kian Fitz-Jim steekt niet in al te beste vorm en wordt op de bank verwacht. Kenneth Taylor, Steven Berghuis en Jordan Henderson zullen wel in de basis beginnen.



Voorin heeft Farioli niet al te veel smaken over na de blessures van Rasmussen en Weghorst. Bertrand Traoré bleef negentig minuten op de bank tegen Almere en zal gaan starten tegen Eintracht. Brian Brobbey en Mika Godts maken de voorste linie compleet.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Taylor, Berghuis; Traoré, Brobbey, Godts.

Vermoedelijke opstelling Eintracht Frankfurt: Trapp; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Götze, Brown; Ekitiké, Wahi.