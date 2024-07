Verlaat Brian Brobbey Ajax deze zomer? Eén club lijkt serieus te zijn

Verlaat Brian Brobbey Ajax deze zomer? Eén Italiaanse club lijkt serieus te zijn

Brian Brobbey is een gewilde speler. Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport meldt dinsdag namelijk via X dat er in de afgelopen periode heel vaak is geïnformeerd bij de aanvaller van Ajax. Clubs moeten sowieso een transferbedrag neerleggen, want Brobbey ligt nog drie seizoenen vast in Amsterdam.

Plettenberg voegt toe dat AS Roma de situatie rondom Brobbey op de voet volgt. De aanvaller zou volgens de Duitse journalist graag een transfer naar de Premier League maken, al is niet bekend welke club de voorkeur heeft van de pas 22-jarige Ajax-spits.

Mochten geïnteresseerde clubs willen doorpakken voor Brobbey, dan moeten ze volgens Plettenberg een bedrag van tussen de 25 en 30 miljoen euro neerleggen. Ajax heeft tot dusver nog geen concreet bod op de jonge aanvaller ontvangen.

Brobbey speelde eerder kortstondig in het buitenland. Hij tekende in 2021 een vierjarig contract bij RB Leipzig. Na een teleurstellend halfjaar keerde de spits echter terug bij Ajax, dat Brobbey medio 2022 definitief terughaalde naar de Johan Cruijff ArenA. Ajax moest daarvoor ruim 16 miljoen euro neerleggen, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 20 miljoen euro.

Twee jaar later is Brobbey uitgegroeid tot een basisspeler bij Ajax. De teller staat inmiddels op 49 doelpunten in 119 wedstrijden. Brobbey geniet momenteel van een vakantie, nadat hij met het Nederlands elftal deelnam aan het EK in Duitsland. Voor Oranje eindigde het toernooi in de halve finale, waarin Engeland met 1-2 te sterk bleek.

Bondscoach Ronald Koeman liet Brobbey alleen opdraven in blessuretijd van het duel met Engeland, kort nadat Ollie Watkins voor de winnende treffer had gezorgd. Brobbey kon tijdens zijn korte invalbeurt niet voorkomen dat Nederland werd uitgeschakeld.

