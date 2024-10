Mauricio Pochettino heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van de Verenigde Staten winnend afgesloten. Team USA zegevierde met 2-0 in een vriendschappelijk onderonsje met Panama.

Pochettino gunde Pepi overigens geen basisplek. In plaats van de PSV'er startte Josh Sargent, aanvaller van Norwich City, in de punt van de voorste linie. Malik Tillman moest eveneens genoegen nemen met een plekje op de bank.

Andere bekende namen, zoals Christian Pulisic, Yunus Musah en Matt Turner, hadden wel een basisplek. Juventus-middenvelder Weston McKennie vergezelde Pepi en Tillman aan de zijlijn.

Pas na rust wist Amerika de ban te breken in het Q2 Stadium van Austin FC. Musah werkte van dichtbij binnen na een prima voorzet van Pulisic: 1-0. Zo was de eerste goal van het tijdperk-Pochettino een feit.

Diep in blessuretijd zouden de Verenigde Staten de wedstrijd pas in het slot gooien. Pepi promoveerde een lage voorzet van Haji Wright via de benen van de Panamese doelman Orlando Mosquera tot assist: 2-0.

Woensdag neemt Amerika het in Zapopan op tegen buurland Mexico. Het affiche in het Estadio Akron wordt om 04:30 (Nederlandse tijd) afgetrapt.