Verbijstering in Turkije: ‘Ajax is een team met een veertigjarige keeper en jonkies’

In Turkije is men geschrokken van de wanprestatie die Besiktas heeft geleverd op bezoek bij Ajax (4-0 nederlaag). Diverse media hadden niet verwacht dat het krachtsverschil tussen beide clubs zo groot zou zijn. Sportkrant Fanatik spreekt zelfs over een ‘Ajax-nachtmerrie’.

“De Ajax-nachtmerrie gaat door”, schrijft het populaire medium vrijdag. Daarmee doelt Fanatik op de negatieve onderlinge balans tussen Besiktas en Ajax. De Nederlandse recordkampioen wist alle zeven wedstrijden die het speelde tegen de Turkse topclub winnend af te sluiten. Doelsaldo: achttien voor, drie tegen.

Besiktas begon het seizoen nog goed onder trainer Giovanni van Bronckhorst, die in Amsterdam pas tegen zijn eerste nederlaag aanliep. Milliyet had daarom meer verwacht van het duel in de Johan Cruijff ArenA. “Vooraf zeiden we nog dat Besiktas perfect in de Europa League past…”

“We droomden van een Turkse finale, maar kwamen erachter dat er geen limiet zit aan teleurstelling. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena was lelijk, beschamend en sportief gezien gênant. De persoon die verantwoording moet afleggen voor dit gala vol pijnlijke momenten is Van Bronckhorst.”

Fotomaç, een andere Turkse sportkrant, begrijpt niet dat Besiktas zo dik van Ajax verloren heeft. “Dit is een team met een veertigjarige keeper en wat jonge spelers, die goed vooruit en achteruit kunnen rennen. Is Ajax een Europese topploeg? Nee.”

De journalist van dienst noemt nog een ander voorbeeld uit de huidige selectie van Ajax. “Een van de beste spelers, Bertrand Traoré, was een wisselspeler bij Istanbul Basaksehir.” Volgens Fotomaç ontbrak de wil om te winnen volledig bij Besiktas.

Besiktas staat door de forse nederlaag op de 36ste plaats in het nieuwe format van de Europa League. Ajax heeft juist een positieve primeur te pakken en is de eerste koploper in de megastand van de Europa League.