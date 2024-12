Social media compleet verbaasd over één moment tijdens Ajax - Lazio: 'De UEFA naait ons keihard hier'

Scheidsrechter Ivan Kruzliak besloot Ajax kort voor rust in de wedstrijd tegen Lazio geen strafschop te geven nadat Bertrand Traoré naar de grond ging na een duel met Luca Pellegrini. Op de beelden is te zien dat de linksback van de uitploeg toch echt contact maakt met Traoré. De VAR beoordeelde het moment wel, maar vond het niet genoeg om Kruzliak naar het scherm te sturen.

Traoré dribbelde op slag van rust het vijandelijke zestienmetergebied in met Pellegrini voor zich. Na een pass naar Devyne Rensch ging de rechtsbuiten naar de grond. In de herhaling is te zien dat het rechterbeen van Pellegrini contact maakt met het rechterbeen van Traoré. "Hier wordt hij toch gewoon geschept?", zegt commentator Wytse van der Goot.

Wesley Sneijder vindt het een strafschop. “Hij wordt geraakt. Hij wil doorvoetballen en dat rechterbeen blijft hangen, waardoor het één-tweetje niet afgerond kan worden. Ik vind het een overtreding, en een overtreding in het zestienmetergebied is een penalty.”