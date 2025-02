Veerman onthult wat hij deed na onsportieve actie na bizarre slotfase NEC - PSV

Joey Veerman was zaterdag bijzonder teleurgesteld na de uitwedstrijd van PSV tegen NEC (3-3). De koploper uit Eindhoven gaf in de slotfase een 1-3 voorsprong weg en morste dure punten in de titelstrijd. De Volendamse middenvelder beende na het laatste fluitsignaal woedend de catacomben van De Goffert in.

Calvin Verdonk was het slachtoffer van de woede van Veerman. De verdediger van NEC stak na afloop zijn hand uit, maar die werd weggeslagen door de boze middenvelder van PSV. Het incident kwam woensdagavond ter sprake, kort na de 2-0 zege van de Eindhovenaren op Feyenoord in de halve finale van de TOTO KNVB Beker.

Hans Kraay junior haalt het voorval aan in een interview met Veerman bij ESPN. ''Je was boos tegen NEC, hè?'', krijgt de controleur in Eindhovense dienst voorgelegd van de verslaggever.

''Jullie weten inmiddels dat ik geen spelletjes speel als ik op het veld sta'', geeft Veerman serieus antwoord. ESPN laat vervolgens beelden zien van de kwade Veerman die Verdonk negeert na de krankzinnige slotfase tussen NEC en PSV.

Veerman benadrukt vervolgens dat hij alweer vrede heeft gesloten met Verdonk. ''Ik heb Calvin al een appje gestuurd, want ik ben heel goed met Calvin. Ik heb op vakantie ook een paar keer met hem gezeten.''

De middenvelder is weer oké met Verdonk, maar baalt nog steeds van het puntenverlies tegen NEC. ''Hoe we dat weggeven, is gewoon heel slecht. Dit was echt een bizarre wedstrijd.''

Het humeur van Veerman is enkele dagen later waarschijnlijk een stuk beter. PSV gaat namelijk ten koste van Feyenoord naar de halve finale in de TOTO KNVB Beker. Vrijdag volgt de loting voor de halve eindstrijd in het nationale bekertoernooi.