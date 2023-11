Veerman geeft zichzelf en 2 anderen excentrieke titel: ‘Enige in mijn generatie’

Donderdag, 16 november 2023 om 16:25 • Wessel Antes • Laatste update: 16:52

Joey Veerman durft te stellen dat hij samen met Henk Veerman (ADO Den Haag) en Michiel Kramer (RKC Waalwijk) behoort tot het trio met laatste spelers die nog eerlijk hun mening durven te verkondigen. Dat zegt de 24-jarige middenvelder van PSV in een uitgebreid interview in het Helden Magazine.

De viervoudig international van Oranje steekt zijn mening nooit onder stoelen of banken. Op de vraag of Veerman de laatste voetballer in Nederland is die eerlijk durft te zeggen wat hij vindt, geeft hij twee anderen de credits. “Ja, samen met Henk Veerman. Ik denk dat Michiel Kramer ook nog wel eerlijk is.”

Wel ziet Veerman, die zichzelf tot de meest eerlijke voetballers schaart, een verschil met de genoemde concurrenten. "Ik ben wat jonger dan die twee, dus misschien ben ik wel de enige van mijn generatie die nog wat durft te zeggen.” Veerman vindt het belangrijk om zichzelf te blijven, ondanks de vervelende reacties die voetballers soms krijgen.

“Ook na die bedreigingen denk ik niet: ik hou me rustiger. Weet je, je mag me een klootzak noemen of zeggen dat ik een grote bek heb, maar we moeten wel normaal blijven doen”, aldus Veerman. “Doodswensen sturen, dat slaat helemaal nergens op.”

De eerlijkheid heeft Veerman niet van huis uit meegekregen, zo zegt hij zelf. “Nee, dat zit in mijn karakter. Mijn ouders zeggen weleens: ‘Misschien moet je niet zo eerlijk zijn voor de camera, maar je iets rustiger houden.’ Weet je, na de wedstrijd heb ik gewoon veel adrenaline, dan zeg ik wat ik denk en vind. Als dat niet meer kan, dan kunnen we er net zo goed mee stoppen.”

Veerman hoopt zaterdagavond zijn vijfde interland namens het Nederlands elftal te spelen. Oranje kan zich in de Johan Cruijff ArenA tegen Ierland definitief kwalificeren voor het EK van 2024 in Duitsland. Drie dagen later wacht het laatste kwalificatieduel met Gibraltar, dat wordt afgewerkt in het Portugese Faro.

De middenvelder uit Purmerend is bezig aan een uitstekend seizoen met koploper PSV. Na 21 wedstrijden staat Veerman op 4 doelpunten en 10 assists in alle competities. In de Eredivisie zijn de Eindhovenaren nog altijd foutloos na 12 speelronden, terwijl overwintering in de Champions League eveneens nog tot de mogelijkheden behoort.