Veelbesproken psycholoog Almere City doet stap terug na uitspraken over Ajax

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 16:02 • Sam Vreeswijk

Annemieke Zijerveld zal voorlopig niet aan het werk zijn bij Almere City FC. Dat vertelde trainer Alex Pastoor aan Omroep Flevoland. Zijerveld raakte in opspraak nadat ze in het programma De Perstribune op NPO Radio 1 vorig weekend een aantal uitspraken deed over Ajax. Eerder liet Almere via een statement al weten afstand te nemen van de uitspraken van Zijerveld.

"Mijn handen jeuken als ik ze zie spelen", begon Zijerveld zondag over de situatie in de Johan Cruijff ArenA. "Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn en ik zie soms zelfs gebroken jongens. Maar waar het in mijn visie fout gaat is bij de trainer en de staf."

"Hun gedrag stoort me eigenlijk het meeste. Ik zie gewoon heel zwak leiderschap met gefrustreerd gedrag en handen voor de ogen slaan", sneerde Zijerveld naar Maurice Steijn en zijn staf. "Neerslachtig gedrag en geen leiderschap. Kijk, spelers tanken in eerste instantie vertrouwen bij een trainer en de staf als het misgaat. Je kijkt naar de bank, wat stralen ze uit? Hebben zij nog vertrouwen en hoop? Daar zie ik totaal geen voortrekkersrol in en daar erger ik me echt enorm aan, als ik naar de bank kijk.”

De uitspraken van Zijerveld leverde veel commotie op. Almere kwam een dag later met een statement, waarin het liet weten niet blij te zij met de uitspraken van de eigen werkneemster. "Ze heeft op persoonlijke titel een bijdrage geleverd aan het radioprogramma", schreef de club onder meer.

"In deze uitzending heeft zij een aantal uitlatingen gedaan vanuit haar expertise als zelfstandig klinisch psycholoog. Almere City neemt afstand van deze uitlatingen en benadrukt dat de club respect voor clubs en collega’s hoog in het vaandel heeft staan."

Vrijdag blijkt dus dat de club en Zijerveld ‘in goed overleg’ hebben besloten dat de psychologe even een stap terugdoet. “Alle ophef rondom Annemieke heeft natuurlijk ook wat met ons allemaal gedaan”, aldus Pastoor. “Wij zijn één en ze neemt even een stap terug. Maar we hopen wel met z'n allen, staf en spelers, dat ze weer terugkomt."

“We hebben dit in goed overleg gedaan met elkaar, want nogmaals: we zijn één. Ik zou er eigenlijk niks over zeggen, maar ik heb nu de dingen gezegd die ik wilde zeggen: ze zit morgen niet op de bank", besloot de oefenmeester.