Veel Nederlandse trainers ontstemd over procedure van de KNVB, maar zijn bang om erover te praten

De Telegraaf heeft zondagmorgen een kritisch stuk geschreven over de trainerscursus van de KNVB. Volgens de krant zijn veel Nederlandse trainers en aspirant-trainers ontstemd over de toelatingseisen van de KNVB, maar durven ze daar niet openlijk over te praten.

Volgens De Telegraaf is niet de inhoud van de cursus die ter discussie staat, maar de toelatingseisen. Dit jaar werden Jong Feyenoord-trainer Pascal Bosschaart, PSV-assistent Theo Lucius en amateurtrainer René van der Kooij niet toegelaten door de bond.

Bosschaart reageerde tegenover ESPN op de kwestie: “Ik heb daar een gesprek met Jan Zoutman (hoofddocent bij de KNVB, red.) over gehad. Mijn visie was te veel de visie van Feyenoord, dus niet zozeer mijn eigen visie, werd er aangegeven."



Verslaggever Hans Kraay junior begreep er helemaal niets van. "Jouw visie was te veel de visie van Feyenoord? Wat is dat voor..." Bosschaart: "Iedere trainer heeft een visie. Toevallig is mijn visie een beetje zoals die van Feyenoord." De krant schrijft dat meer trainers ontstemd zijn over de gang van zaken bij de toelatingsprocedure.

De zondagochtend-editie van de krant schrijft dat veel trainers het woord ‘visie’ te horen kregen bij de afwijzing. Bij het geval van Bosschaart was het ook dubieus dat hij als praktijkopdracht een wedstrijd van Feyenoord moest analyseren.

De angst om een boekje open te doen over de procedure van de bond is echter groot. Veel trainers willen er niet over praten omdat het diploma elke drie jaar vernieuwd moet worden. Aspirant-trainers willen er helemaal niet over spreken omdat ze bang zijn dat ze dan helemaal niet meer toegelaten worden. Ook Joseph Oosting en Dick Schreuder werden in het verleden meermaals afgewezen door de KNVB.

De KNVB ontving dit jaar 40 aanmeldingen, maar liet slechts 14 mensen toe tot de hoogste trainersopleiding van Nederland. Trainersvakbond Coaches Betaald Voetbal is bekend met de kritiek, maar vindt verandering van de procedure niet nodig. “Wij denken dat het een zorgvuldige procedure is waarmee de kwaliteit van de opleiding wordt gewaarborgd”, aldus directeur Mario Captein.