Nederland is bestolen door scheidsrechter Felix Zwayer, zo vinden diverse X-gebruikers. Engeland kwam in de achttiende minuut op gelijke hoogte dankzij een benutte strafschop van Harry Kane, maar volgens meerdere voetbalfans hadden de Engelsen nooit een penalty mogen krijgen.

Na afloop van de halve finale tussen Nederland en Engeland (1-2) gaan er beelden rond op social media van een moment voorafgaand aan de toegekende penalty.

Kane kreeg plots een serieuze schietkans na een carambole in de vijandige zestien. Gehinderd door Dumfries schoot hij over, maar arbiter Felix Zwayer zag een overtreding, floot voor een strafschop en deelde Dumfries geel uit voor zijn hooggeheven been jegens Kane.

Net voordat de bal bij de spits van Engeland belandde, leek de bal op de hand van Bukayo Saka te komen. Volgens enkele fans raakte de aanvaller de bal zelfs meermaals met zijn arm. Zowel scheidsrechter Zwayer als VAR Bastian Dankert leken het moment niet te hebben gezien.

“Nederland is 100 procent bestolen!”, zo schrijft een gebruiker op X met begeleidende beelden. “De VAR zag of wilde niet zien dat Saka de bal op beide handen kreeg voor het penaltymoment. Lucky Engeland mag de scheidsrechters dankbaar zijn.”

Ook een andere gebruiker viel het op dat Saka mogelijk hands maakte. “Hij raakte de bal niet eens een keer, maar meerdere keren!” Uit de beelden lijkt overigens niet honderd procent duidelijk te worden dat de aanvaller van de Engelsen daadwerkelijk hands maakt.

Lang zag het ernaar uit dat de halve finale zou uitdraaien op een verlenging, maar in de slotminuut van de reguliere speeltijd sloeg Ollie Watkins plotseling toe. De invaller schoot Engeland naar de finale.