V/d Vaart adviseert Ajax: ‘Direct halen, ik krijg een Ihattaren-gevoel bij hem’

Maandag, 25 september 2023 om 06:54 • Jordi Tomasowa

Rafael van der Vaart is lovend over Alen Halilovic. De 27-jarige aanvallende middenvelder is sterk aan het seizoen begonnen bij Fortuna Sittard. Van der Vaart heeft meerdere Nederlandse clubs deze zomer over Halilovic getipt en denkt dat de creatieveling momenteel ook een aanwinst voor Ajax zou zijn.

Halilovic speelde in het verleden voor een hoop clubs. Als toptalent van Dinamo Zagreb maakte hij op zeventienjarige leeftijd de overstap naar FC Barcelona. De Kroaat kwam in het seizoen 2019/20 als huurling van AC Milan uit voor sc Heerenveen. Deze zomer probeerde Van der Vaart hem opnieuw aan een Nederlandse club te helpen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Klopt het dat jij hem bij heel veel clubs hebt aangeboden?", vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst aan Van der Vaart, die vervolgens bevestigend antwoordt: “Ja, dat klopt. Behalve bij Fortuna, haha. Dat is echt waar. Halilovic belde me zelf een keer op, want ik heb zijn broer getraind bij Esbjerg fB. Halilovic belde me op en zei dat hij terug wilde naar Nederland en vroeg of ik hem een beetje kon helpen om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Ik heb iedereen gebeld: FC Volendam, Vitesse...”

“Mislintat ook?”, vraagt Van Ramshorst grappend. Van der Vaart: “Nou, als ik het momenteel voor het zeggen had bij Ajax, zou ik hem meteen halen. Dat meen ik oprecht. Hij moet wel nog wat fitter worden, dat snap ik. Ik probeerde hem aan een stage te helpen. Ik heb zelfs Pierre van Hooijdonk gebeld voor NAC, die zei: ‘Laat maar komen.’”

Halilovic zag het zelf echter niet zitten om in de Keuken Kampioen Divisie te spelen. “Alle andere clubs zeiden ‘nee’”, geeft Van der Vaart aan. “Excelsior heette hem wel welkom en liet hem twee dagen meetrainen. Dat ging top, Excelsior wilde hem hebben, maar toen kwam Fortuna via een andere weg en is hij daarheen gegaan. Ik ben zo blij voor hem. Je hebt een beetje het Ihattaren-gevoel bij hem. Als je hem weet te raken... Hij heeft de perfecte leeftijd en het is een geweldige gozer.”