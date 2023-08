Van Wonderen wil na aantrekken Hall opnieuw toeslaan bij Feyenoord

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 10:08 • Wessel Antes

Het zoekende sc Heerenveen is geïnteresseerd in Feyenoord-verdediger Ramon Hendriks, weet de Leeuwarder Courant. Volgens journalist Sander de Vries kan de 22-jarige linkspoot in het Abe Lenstra Stadion basisspeler worden, waar hij bij Feyenoord de onomstreden Dávid Hancko voor zich moet dulden. Desalniettemin heeft Hendriks van de Rotterdamse landskampioen te horen gekregen dat hij mag blijven, daar trainer Arne Slot in hem een uitstekende back-up ziet. De centrumverdediger ligt in De Kuip nog tot medio 2025 vast.

Het is nog onbekend of Hendriks een overstap naar Heerenveen ziet zitten, daar hij eerder heeft aangegeven zijn kans te willen grijpen bij Feyenoord. De voormalig jeugdinternational staat al jaren te boek als een groot talent en speelde tot dusver elf officiële wedstrijden in de Rotterdamse hoofdmacht. Volgens Transfermarkt is Hendriks momenteel 750.000 euro waard. Of Heerenveen Hendriks wil huren of kopen is nog onduidelijk. Ook FC Utrecht houdt de ontwikkelingen in de gaten. Heerenveen-trainer Kees van Wonderen werkte bij de jeugdelftallen van Oranje al eens samen met Hendriks.

Heerenveen ziet in Hendriks een dubbele oplossing voor de achterhoede, zo stelt De Vries. “Ze zoeken een linksbenige centrale verdediger die ook als linksback uit de voeten kan. Ramon Hendriks van Feyenoord is een van de spelers die ze willen hebben. Daarnaast zijn ze ook op zoek naar een rechtsbuiten en een tweede keeper.” Eerder deze transferzomer wist Heerenveen rechtsback Denzel Hall los te weken bij Feyenoord. De Rotterdammer leverde zijn jeugdliefde een bescheiden transfersom op, waarvan de precieze hoogte niet bekend is. Of Hendriks zijn boezemvriend gaat volgen zal moeten blijken.

Francesco Antonucci

Wie Feyenoord in ieder geval gaat verlaten, is Francesco Antonucci. Volgens het Franse L'Équipe is de Belgische middenvelder hard op weg naar AJ Auxerre uit de Ligue 2. De 24-jarige rechtspoot kwam de afgelopen twee seizoenen maar nauwelijks voor in de plannen van Slot en heeft dan ook geen toekomst meer bij Feyenoord. Antonucci kan ook naar Stade Lavallois en het Zwitserse FC Stade Lausanne-Ouchy, maar wil zelf het liefst naar Auxerre. Volgens de Franse berichtgeving gaan de Rotterdammers het contract van Antonucci zelfs ontbinden. Een pijnlijk besluit, daar hij in de zomer van 2021 nog voor ruim twee miljoen euro overkwam van AS Monaco. Mogelijk volgt nu een transfervrij vertrek.