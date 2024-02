Van 't Schip verrast niet en kiest voor Forbs als vervanger van Steven Bergwijn

John van 't Schip heeft de vervangers van de geblesseerden Steven Bergwijn en Devyne Rensch aangewezen. De oefenmeester van Ajax kiest voor het duel met sc Heerenveen voor Carlos Forbs en Borna Sosa. Verder ziet Van 't Schip geen reden tot wijzigen. Het duel in het Abe Lenstra Stadion begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Diant Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers. De verdediging bestaat uit Tristan Gooijer, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Sosa. Op het middenveld staan Jordan Henderson en Kenneth Taylor achter nummer 10 Kristian Hlynsson. Spits Brian Brobbey wordt geflankeerd door Steven Berghuis (rechts) en Forbs (links).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ajax is na een meer dan dramatische seizoenstart teruggekrabbeld op de ranglijst. De Amsterdammers krijgen in Friesland in ieder geval de kans om AZ naar de vijfde plaats te verwijzen, nadat de Alkmaarders zaterdag gelijkspeelden in Almere (0-0). Ajax zag FC Twente bovendien wél winnen, van Excelsior (0-3), waardoor de Tukkers nu negen punten meer hebben. Om het gat weer terug te brengen naar zes is een zege in Heerenveen vereist.

Dat Ajax in het seizoen is gegroeid, kwam vorig weekend in de topper tegen PSV (1-1) tot uiting. De Amsterdammers stonden achterin vrij stabiel en dat was vergeleken met het niveau van de uitermate zwakke defensie eerder dit seizoen een flinke verbetering. Henderson debuteerde tegen de Eindhovenaren en liet een goede indruk achter voor de laatste linie.

Heerenveen kent geen bijzonder seizoen. De ploeg van trainer Kees van Wonderen laat bij vlagen aardig voetbal zien, maar te vaak weet de ploeg dat niet om te zetten in resultaten. De laatste keer dat Heerenveen won was op 1 december vorig jaar, toen er in eigen huis werd afgerekend met Almere City (3-0). Heerenveen speelde drie van zijn laatste vier duels gelijk en staat mede daardoor slechts dertiende.

"De laatste duels zijn we beter gaan spelen, op Excelsior na", doelde Van Wonderen op de 3-0 nederlaag in Kralingen. "We werden daarin alleen niet beloond qua resultaten. Tegen AZ (2-2) en PEC Zwolle (2-2) was het onfortuinlijk. In dat opzicht viel het niet onze kant op."

Toch ziet de trainer, die Mickey van der Hart weer de voorkeur geeft boven Andries Noppert, het snel wél de kant van zijn ploeg op vallen. "Ik heb er echt alle vertrouwen in dat we nog een sprong gaan maken op de ranglijst."

Opstelling sc Heerenveen: Van der Hart, Braude, Van Beek, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Olsson, Brouwers; Walemark, Van Amersfoort, Sahraoui

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Sosa; Henderson, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Forbs.

Bekijk sc Heerenveen - Ajax live op ESPN via Ziggo!

SC Heerenveen -Ajax: Winst sc Heerenveen Gelijkspel Winst Ajax Stem SC Heerenveen -Ajax: Winst sc Heerenveen 19% Gelijkspel 19% Winst Ajax 62% Totaal aantal stemmen: 213 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties