Van 't Schip krijgt opsteker uit ziekenboeg Ajax voor 'finale' tegen Twente

John van ‘t Schip kampt bij Ajax nog steeds met de nodige personele problemen. Afgelopen weekend leden de Amsterdammers een historische nederlaag bij Feyenoord (6-0) en komende zondag komt het in vorm verkerende FC Twente op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

Van ‘t Schip kan tegen de Tukkers nog niet beschikken over Jordan Henderson. De rentree van Steven Berghuis is daarnaast nog steeds ver weg. "We dachten dat we hem er bijna bij hadden, maar toen had hij een terugslag. Hij traint nog steeds niet met de groep mee”, geeft Van ‘t Schip aan op de persconferentie in aanloop naar het duel met Twente.

De oefenmeester van Ajax kan daarentegen wel weer een beroep doen op Brian Brobbey, die tegen Feyenoord zijn rentree in de selectie maakte na een hamstringblessure. De fysiek sterke spits bleef in De Kuip negentig minuten op de bank, maar kan zondag wel weer in actie komen.

“Brobbey kan tegen Twente weer spelen. Het is nu alleen de vraag hoe lang. Henderson? Die sluit na het weekend weer aan bij de groepstraining.”

Van 't Schip kan naast Brobbey ook weer beschikken over Borna Sosa. "Hij was vijf dagen ziek voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Sinds afgelopen maandag is hij weer aan het trainen."

Van ‘t Schip stelt dat zijn ploeg nu nog vijf finales speelt. Na de thuiswedstrijd tegen Twente staan er voor Ajax nog duels met Excelsior (thuis), FC Volendam (uit), Almere City (thuis) en Vitesse (uit) op het programma.

