Van `t Schip kent 2 grote vraagtekens bij Ajax en gaat in op meespelen Henderson

John van ‘t Schip weigert prijs te geven of Jordan Henderson zaterdagavond zijn debuut voor Ajax gaat maken. De Amsterdammers treden om 21:00 uur op Erve Asito aan tegen Heracles Almelo. De trainer van Ajax laat wel weten dat Steven Bergwijn en Chuba Akpom twijfelgevallen zijn, Josip Sutalo ontbreekt.

Henderson heeft sinds woensdag zijn werkvergunning binnen en kon vervolgens direct voor het eerst met de selectie van Ajax meetrainen. Volgens Van ‘t Schip betekent het niet dat de 81-voudig international van Engeland ook al minuten gaat maken tegen Heracles.

“Henderson heeft vlak voor de jaarwisseling zijn laatste volledige wedstrijd gespeeld in Saudi-Arabië”, vertelt Van 't Schip op de clubsite van Ajax. “Daarna hadden ze een break en is hij een tijdje in Engeland geweest. Hij is nu dus een maand zonder wedstrijdritme, plus het feit dat hij een tijdje niet in groepsverband had getraind. We moeten bekijken in hoeverre hij een gedeelte kan spelen of helemaal niet. Dat is iets wat we nog gaan beslissen.”

De oefenmeester laat wel weten dat Henderson vooralsnog 'een hele goede indruk' op de trainingen achterlaat. “Ik denk dat het voor de groep heel mooi en belangrijk is dat we zo’n speler hebben kunnen binnenhalen. We hebben de afgelopen maanden vaker besproken dat de balans een beetje scheef is, onder meer ook met de leeftijden.”

“Dat is nu nog steeds zo, maar met het binnenhalen van Jordan voel je gelijk dat we er iemand bij hebben die ons een stapje verder kan helpen in de kleedkamer en op het veld”, geeft Van 't Schip aan. “Natuurlijk moet alles in de praktijk nog gaan blijken, maar zijn CV zegt natuurlijk alles.”

Twijfelgevallen

Voor de uitwedstrijd bij Heracles heeft Van 't Schip een aantal vraagtekens. "Steven Bergwijn is een twijfelgeval. Josip Sutalo gaat het nog niet redden, dat is wel een tegenvaller.” Ook Chubk Akpom is nog een twijfelgeval. “Akpom was ziek en heeft heel de week niet kunnen trainen. In hoeverre hij een rol gaat hebben is ook nog twijfelachtig”, laat de trainer van Ajax weten.

Van ‘t Schip kreeg ook nog goed nieuws. Tristan Gooijer, die geblesseerd uitviel tegen RKC (4-1 winst), is weer fit. Ook geeft de zestigjarige oefenmeester positieve updates over twee Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk. "Branco is op de weg terug. Hij heeft laatst een scan gehad en die zag er goed uit. Hij kan dus zijn trainingsarbeid gaan opvoeren. Sivert traint sinds deze week weer met de groep mee. Hij is nog lang niet klaar om te spelen, maar wel mooi om te zien dat hij weer op het veld staat."

