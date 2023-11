Van 't Schip: 'Ik ga ervan uit dat hij blijft, zeker tot einde van seizoen'

Zondag, 26 november 2023 om 09:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:00

Steven Bergwijn weet niets van de vermeende interesse van West Ham United. Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf meldde vrijdag dat de Londense club al contact heeft opgenomen met het management van de vleugelaanvaller, maar nog niet bij Ajax. Bergwijn zelf is nog niet in onderhandeling met West Ham.

"Ik heb er zelf niks over gehoord, ik denk dat je bij mijn zaakwaarnemer moet zijn", liet Bergwijn na afloop van de 5-0 zege van Ajax op Vitesse weten bij ESPN. De buitenspeler voelt zich op zijn plek in Amsterdam, maar sluit een tussentijds vertrek niet voor honderd procent uit.

"In de voetballerij moet je nooit wat uitsluiten. Maar mijn focus ligt nu volledig bij Ajax en dat weet iedereen hier ook. Ik ben gelukkig hier en heb mijn familie ook hier. Dat is het belangrijkste", aldus Bergwijn, die in de Johan Cruijff ArenA vastligt tot de zomer van 2027.

Van 't Schip

Trainer John van 't Schip hoopt dat Bergwijn sowieso het seizoen afmaakt bij Ajax. "Ik kan er makkelijk voor gaan liggen, maar of het helpt weet ik niet", aldus de realistische coach. "Ik heb er niks over gehoord. Het zal gerust wel zo zijn. Maar op het moment dat het echt concreet is, dan hoor ik het wel."

"Ik ga ervan uit dat Steven bij ons blijft, zeker tot het einde van het seizoen. En mocht er echt een gigantisch bod komen, dan weet je hoe het werkt. Maar ik heb liever dat hij blijft", gaf Van 't Schip mee aan zijn aanvoerder, die tegen Vitesse overigens niet tot scoren kwam.

De trainer van Ajax, die zaterdag zijn derde overwinning boekte in de Eredivisie sinds zijn tijdelijke aanstelling, wil zijn elftal juist intact houden. "We moeten het elftal bij elkaar proberen te houden en te versterken."

West Ham United

"West Ham United heeft zich al gemeld bij het management, maar nog niet bij de club zelf. Bergwijn kan dus waarschijnlijk terugkeren naar de Premier League", zei Verweij vrijdag in de Kick-off-podcast van De Telegraaf.

"Het is een mooie club waar inmiddels ook Mohammed Kudus en Edson Álvarez onder contract staan. Bovendien zit John Heitinga daar natuurlijk als assistent, al speelt dat geen rol in de interesse van West Ham. Het is wel opvallend", aldus Verweij, die ook meldde dat Ajax openstaat voor het bespreken van verkopen.