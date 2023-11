Van 't Schip houdt vertrouwen in elftal dat hem droomstart bij Ajax bezorgde

Zondag, 5 november 2023 om 15:34 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:39

De opstelling van Ajax voor het duel met sc Heerenveen is bekend. Trainer John van ‘t Schip voert ten opzichte van het gewonnen duel met FC Volendam (2-0) geen wijzigingen door. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Diant Ramaj is de doelman van de Amsterdammers. De Duitser ziet vier verdedigers voor zich staan: Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Ar’Jany Martha. Kenneth Taylor en Branco van den Boomen staan achter nummer 10 Kristian Hlynsson op het middenveld. Spits Brian Brobbey wordt geflankeerd door Steven Berghuis (rechts) en Steven Bergwijn (links).

De zon scheen midweeks weer even door boven Amsterdam, daar Ajax de laatste plaats verliet na de zege op Volendam. Trainer Van 't Schip zag zijn ploeg een redelijk goede wedstrijd spelen. Met name Martha was één van de opvallende lichtpuntjes. De tot linksback omgeturnde rechtsbuiten had een goede klik met Bergwijn aan de linkerkant en werd na afloop beloond met de prijs voor Speler van de Wedstrijd.

"Als je bekijkt wat we hebben kunnen doen en vervolgens in de wedstrijd hebt teruggezien, kunnen we tevreden zijn", liet Van 't Schip weten op de clubwebsite. "Het was nog niet zoals we het uiteindelijk willen hebben, maar dat is ook logisch. Daarvoor hebben we er nog te weinig aandacht aan kunnen besteden. Hopelijk kunnen we het met de trainingen en spelen van meer wedstrijden verder uitbouwen."

Heerenveen kende een uitstekende week. Nadat Heracles Almelo met 3-0 aan de kant werd gezet werd ook VVV-Venlo overtuigend verslagen in de TOTO KNVB Beker (5-1). Ajax is normaliter andere koek, maar ook in Heerenveen weet men van het slechte seizoen van de Amsterdammers. "Je merkt in de spelersgroep een bepaalde verbazing", liet trainer Kees van Wonderen weten. "Nog niet zo lang geleden speelde Ajax in de halve finale van de Champions League en nu stonden ze even onderaan, terwijl ze de grootste mogelijkheden hebben van alle Nederlandse clubs. Dan merk je een bepaald soort ongeloof."

Toch is de oefenmeester op zijn hoede. "Ajax heeft echt goede spelers, die voor een groot kapitaal gehaald zijn. Het team is moeilijk in te schatten. Ze creëerden best veel kansen, maar je ziet ook dat Volendam zomaar gelijk kan maken. Tegen iedere tegenstander krijgen ze een aantal kansen tegen."

Opstelling Ajax: Ramaj, Gaaei, Sutalo, Hato, Martha; Taylor, Hlynsson, Van den Boomen; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling sc Heerenveen: n.n.b.