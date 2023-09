Van Seumeren heeft grootse plannen met FC Utrecht: ‘Een forse investering’

Zaterdag, 23 september 2023 om 14:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:14

FC Utrecht hoopt Stadion Galgenwaard voor het einde van het kalenderjaar te kunnen kopen. Dat heeft eigenaar Frans van Seumeren laten weten in het programma Café Galgenwaard van FC Utrecht TV. De club betaalt nu nog ruim één miljoen euro per seizoen aan huur om in het stadion te kunnen spelen. "Ik vind dat een club als FC Utrecht zijn eigen stadion moet hebben."

"Ik zeg altijd: 'een broedende kip moet je niet storen'", opent Van Seumeren wanneer de mogelijke aankoop van Stadion Galgenwaard ter sprake komt. "We komen steeds dichterbij. Ik denk dat er een redelijke kans is", antwoordt hij op de vraag of het dit jaar al gekocht kan worden. Van Seumeren denkt dat het heel belangrijk is voor de club om het stadion te kopen. "Het is niet alleen het stadion. Het zijn ook de kantoren eromheen. Er is een hele ontwikkeling gaande. Galgenwaard wordt, zoals het er nu voorstaat, een vierde centrum van FC Utrecht."

"Er worden huizen en kantoren gebouwd", vervolgt de geboren Utrechter. "Er is een idee om een hotel te bouwen. Wij gaan de kantoren en de winkels eromheen ook kopen. Het is nogal een forse investering, maar ik vind dat een club als FC Utrecht zijn eigen stadion moet hebben. Ik vind dat dat hoort en dat zou makkelijk zijn met allerlei betalingsprocessen. Je ziet wat er bij Vitesse gebeurd is." De Arnhemmers hadden het huurcontract met Stadion Gelredome opgezegd vanwege de in hun ogen te hoge kosten. Een akkoord werd lange tijd niet bereikt en even leek het erop dat de KNVB de proflicentie van de club zou intrekken, maar uiteindelijk bereikte de club een akkoord met eigenaar Nedstede om het stadion tot 2030 te huren.

"Je betaalt natuurlijk redelijk veel huur op dit moment", vervolgt van Seumeren over Stadion Galgenwaard. Ook trainingscomplex Zoudenbalch is onderdeel van de koopplannen van de eigenaar en FC Utrecht. "Zoudenbalch willen we ook verder moderniseren. Dus voor de club, ook kostentechnisch, is het het beste om het stadion te kopen." De 73-jarige Van Seumeren is al sinds april 2008 de eigenaar van FC Utrecht. De club heeft door de jaren heen de ambitie uitgesproken om de traditionele top drie aan te vallen, maar is daar nog niet in geslaagd. Ook dit seizoen lijkt van een aanval op de top geen sprake te zijn. De Domstedelingen verloren liefst vier van hun vijf wedstrijden en staan slechts vijftiende.