Van Praag erkent schuld ‘knullige’ RvC Ajax: ‘Maar je vertrouwt mensen ook’

Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax begrijpt dat het er knullig uitziet dat de RvC geen weet had van het vermeende handelen met voorkennis van de geschorste Alex Kroes. Via een Excelbestandje kreeg de RvC voor het eerst inzicht in de data waarop Kroes zijn aandelen kocht, zo reconstrueert de voorzitter tegenover de NOS.

Tien dagen geleden kreeg men bij Ajax voor het eerst wind van het feit dat Kroes een fout had gemaakt. Kroes stuurde desgevraagd een Excelbestandje op naar de RvC van Ajax, waar onmiddellijk de datum 26 juli opviel.

Van Praag over Kroes: 'Handel met voorkennis is misdrijf' Slechts twee weken nadat Alex Kroes is begonnen als directeur van Ajax, stuurt de club hem alweer weg. Hij heeft volgens de RvC van Ajax gehandeld met voorkennis, iets wat het toezichtsorgaan niet tolereert. pic.twitter.com/9GGZfWa5XU — NOS Sport (@NOSsport) April 2, 2024

Dat was namelijk de dag waarop Kroes mondeling te horen kreeg dat hij de nieuwe algemeen directeur van Ajax zou worden, vertelt Van Praag. Kroes zelf beweerde dat het aankopen van de 17.500 aandelen op die dag juist een blijk van vertrouwen was.

Dat Kroes 42.500 aandelen in Ajax kocht, was bekend bij de RvC. Maar de data waarop hij dat deed was tot en met het sturen van het Excelbestandje onduidelijk, legt Van Praag uit. "In het kader van openheid van zaken geven is het aan Alex zelf om volledig te zijn en te zeggen wanneer je de aandelen hebt gekocht. Maar dat is niet gebeurd."

De RvC treft ook zeker blaam, erkent Van Praag. "Het klinkt een beetje knullig en dat is het ook. Wij willen dit niet, het is heel erg, maar het overkomt ons. Tuurlijk hadden we het moeten weten. Maar in eerste instantie is ook zo dat je mensen vertrouwt. Ik weet niet of het naïef is, maar wij hebben wel onze les geleerd."

“Als jij weet dat je CEO van een beursgenoteerd bedrijf wordt en je koopt aandelen zonder dat andere aandeelhouders weten dat jij CEO wordt, dan is dat handelen met voorkennis", legt de RvC-voorzitter uit.

Afgelopen vrijdag sprak de RvC met Kroes. De voormalig AZ-man was zich van geen kwaad bewust. "Hij zei dat het allemaal niet zo erg was en dat hij de regels niet kende", herinnert Van Praag zich dat gesprek.

"Maar als je zo actief bent op de beurs als hij is en je weet dat je CEO van een beursgenoteerde onderneming gaat worden, en zelfs al weet je dat allemaal niet, iedere Nederlander dient te wet te kennen. En we weten allemaal dat handelen met voorkennis een misdrijf is."

"Ik heb het ook gelezen", verwijst Van Praag naar het LinkedIn-statement van Kroes. "Hij legt de schuld nu bij de RvC, maar dat is wel heel erg makkelijk. Ik bedoel, wij hebben geen handelen met voorkennis gepleegd, dat heeft hij gedaan. Hier kunnen wij helemaal niets aan doen,” stelt de voorzitter.

Van Praag gaat niet mee in de kwalificatie van het bestuurlijke Ajax als een 'ongekende chaos'. “We gaan bestuurlijk gewoon door. Ik word gedelegeerd commissaris, dus ik ga de directie assisteren. Op technisch gebied gaan we op de mede door Alex geïnitieerde weg door, dus daar maak ik me echt geen zorgen over.”

