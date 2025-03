Van Persie zorgt voor grote verrassing met debutant in opstelling Feyenoord tegen Inter

Trainer Robin van Persie van Feyenoord heeft zijn opstelling voor het Champions League-duel met Inter bekendgemaakt. Aymen Sliti maakt als vervanger van de geblesseerde Igor Paixão zijn debuut voor Feyenoord. Ayase Ueda krijgt voorin de voorkeur boven Julián Carranza. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord, waar rechtsback Givairo Read terugkeert in de basis na een schorsing. Hugo Bueno start op links, terwijl Thomas Beelen en Dávid Hancko het centrum vormen.

Shiloh 't Zand werd op 10 verwacht, maar de jongeling zit op de bank. Luka Ivanusec mag het als aanvallende middenvelder laten zien. De Kroaat wordt in zijn rug gesteund door controleurs Jakub Moder en Gijs Smal.

Voorin is de recent van een blessure herstelde Ueda weer helemaal terug. De Japanner staat in de spits en hoopt op bruikbare ballen van Anis Hadj Moussa (rechts) en Sliti. Het worden voor laatstgenoemde zijn eerste minuten in het eerste van Feyenoord. De achttienjarige linksbuiten komt uit de jeugd.

Feyenoord moet de 0-2 nederlaag in de heenwedstrijd zien goed te maken om alsnog, tegen alle verwachtingen in, de kwartfinale van de Champions League te halen. De Rotterdammers hebben echter te maken met vele blessures, waaronder ook Igor Paixão.

Van Persie toonde zich maandag strijdbaar. "Ik denk niet dat het kansloos is, maar we moeten top zijn. Mijn belangrijkste boodschap aan de jongens is om in zichzelf en elkaar te geloven. Wij gaan er echt voor."

Bij Inter beginnen Oranje-internationals Denzel Dumfries en Stefan de Vrij opnieuw in de basis. Trainer Simone Inzaghi spaart sterspeler Lautaro Martínez en geeft een kans in de basis aan Mehdi Taremi.

Opstelling Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Ivanusec, Smal; Hadj Moussa, Ueda, Sliti.