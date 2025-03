Van Persie vertelt meer over ernst van blessure Feyenoord-sterspeler Igor Paixão

Feyenoord moet het dinsdagavond in de return van de achtste finale van de Champions League tegen Inter stellen zonder Igor Paixão. Robin van Persie geeft op de persconferentie in Milaan meer informatie over de blessure van de linksbuiten van Feyenoord.

Paixão voegde zich maandag in het toch al lange rijtje van geblesseerden van Feyenoord. "Ja, het is een dreun, dat kun je wel zeggen", bevestigt Van Persie desgevraagd op het persmoment in het San Siro.

"Igor had een momentje vanochtend tijdens de training", legt Van Persie uit. "Dat kan altijd gebeuren. Het is zeker een domper."

Paixão mist in elk geval de Champions League-wedstrijd, maar Van Persie hoopt de Braziliaan snel weer terug te hebben. "Ik verwacht niet dat hij er heel lang uit zal zijn, maar dat moeten we in de komende dagen gaan bekijken."

Feyenoord moet in Milaan een 0-2 achterstand uit de heenwedstrijd goedmaken. "Er heerst een beetje de tendens dat we kansloos zijn, maar dat denk ik niet", aldus Van Persie. "Ook tegen een heel sterk Inter liggen er kansen. Maar dan moeten we wel top zijn."

"Ik heb wel gekkere dingen gezien dan een 2-0 achterstand goedmaken", vervolgde Van Persie. "De context is duidelijk, we staan voor een hele grote uitdaging met elkaar, maar daar lopen we niet voor weg. De wedstrijd is op de helft, maar in de media lijkt het alsof we al verloren hebben. Dat is gewoon niet zo. We geloven er echt in dat we kunnen stunten."