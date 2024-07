Van Persie raakt topscorer Van Amersfoort mogelijk kwijt aan Arabische miljarden

Pelle van Amersfoort kan zijn carrière vervolgen in het Midden-Oosten. Voetbal International meldt dat sc Heerenveen met een club uit de Verenigde Arabische Emiraten in gesprek is over een eventuele transfer. Naar verluidt gaat het om Sharjah FC, de nummer vier van het afgelopen UAE Pro League-seizoen.

Bekend was dat Van Amersfoort mocht vertrekken bij Heerenveen. De 28-jarige aanvaller, die met tien doelpunten clubtopscorer werd vorig seizoen, wilde voorkomen dat hij wéér transfervrij de deur uitliep, net als vijf jaar geleden.

Toen verkaste de Heemskerker transfervrij naar het Poolse Cracovia na zijn eerste periode in Heerenveense dienst. Nu, met nog een eenjarig contract, staat hij voor een vermoedelijk lucratievere transfer.

Naar het schijnt is het Sharjah FC dat zich in Friesland heeft gemeld voor Van Amersfoort. De rechtspoot zou in de Emiraten ploeggenoot kunnen worden van onder meer Miralem Pjanic, die namens Sharjah het spel verdeelt.

Wat de club uit de Golfstaat bereid is te betalen voor Van Amersfoort, is onbekend. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij een transferwaarde van anderhalf miljoen euro.

Zo zou er een eind komen aan de tweede periode van Van Amersfoort in het Abe Lenstra Stadion. Na vier jaar bij Cracovia streek de rechtspoot begin 2023 voor de tweede keer neer in het zuiden van Friesland.

Sindsdien was Van Amersfoort goed voor 17 treffers en twee assists in 56 duels over alle competities. In zijn eerste periode produceerde hij in 103 optredens 11 goals en tien assists.

