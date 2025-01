Robin van Persie weet niets van een eventueel vertrek van Andries Noppert bij sc Heerenveen. De doelman (30) werd zaterdag niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het uitduel met FC Groningen (1-0), waardoor al snel speculaties ontstonden. De trainer in Friese dienst benadrukt dat Noppert er niet bij was vanwege ziekte.

Noppert werd onlangs in verband gebracht met het Argentijnse San Lorenzo. Die interesse lijkt inmiddels bekoeld, maar desondanks gaan er nog steeds geruchten rond over een tussentijds vertrek van de boomlange doelman uit het Abe Lenstra Stadion.

Verslaggever Wouter Bouwman van ESPN wil daar het fijne van weten en legt de kwestie voor aan Van Persie. De hoofdtrainer van Heerenveen weet echter niet beter dan dat Noppert vanwege ziekte ontbrak in de noordelijke derby, door Heerenveen dus met minieme cijfers verloren.

''Hij is al twee dagen ziek'', zo verduidelijkt Van Persie de situatie van Noppert. Bouwman neemt geen genoegen met dat korte antwoord. ''Het heeft niets te maken met een uitgaande transfer?''

''Zover ik weet niet'', herhaalt Van Persie dat Noppert niet vanwege transfergeruchten moest passen bij Heerenveen. ''Of ik verwacht dat hij blijft of weggaat? Ik verwacht dat hij hier gewoon is. Iets anders heb ik niet gehoord.''

Van Persie maakte dus weer gebruik van Mickey van der Hart, die eenmaal moest vissen bij Heerenveen. ''Groningen heeft een aantal schotkansen gehad, maar het is nou ook weer niet zo dat zij heel veel open kansen hebben gehad. Maar dat is ook een kunst, om wedstrijden die je niet kunt winnen, ook niet te verliezen.''

Volgens Bouwman baalt Van Persie daarom extra van de nederlaag in Groningen. ''Omdat het in mijn ogen niet nodig was om hier te verliezen. Dat maakt het extra zuur, denk ik'', verzucht de verliezende coach.