Van Persie zet Paixão op middenveld Feyenoord en wijst nieuwe linksbuiten aan

Trainer Robin van Persie heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd tegen Inter. De oefenmeester kiest ervoor om Jeyland Mitchell als rechtsback te posteren. Gijs Smal komt erbij op het middenveld en Igor Paixão bekleedt de nummer 10-positie. De wedstrijd in De Kuip begint om 18.45 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord, waar de verdediging bestaat uit Mitchell, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Hugo Bueno.

Op het middenveld moet Smal helpen voor de nodige defensieve stabiliteit te zorgen. Hij vormt het blok met Jakub Moder, die net op tijd hersteld is van een lichte blessure. Igor Paixão moet voor de aanvallende impulsen zorgen.

Voorin houdt Julián Carranza concurrent Ayase Ueda op de bank. De Japanner is net als Moder pas weer fit. Carranza wordt geflankeerd door Anis Hadj Moussa (rechts) en Ibrahim Osman (links).

"De kracht van Inter ligt in de schakelmomenten, om de ruimtes in onze rug aan te vallen”, citeerde de NOS uit de mond van Van Persie. “Daar hebben ze geweldige spelers voor. Ze zijn zowel aanvallend als verdedigend sterk. Het is heel moeilijk om tegen Inter te scoren.”

“Het wordt een grote uitdaging voor ons om niet teveel ruimte weg te geven, want ze wisselen constant van posities. We balanceren op een dunne lijn: het is iets waar wij gebruik van kunnen maken, maar het is ook waar ze ons pijn kunnen doen."

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Paixão; Hadj Moussa, Carranza, Osman

Opstelling Inter: J. Martínez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinksi, Bastoni; L. Martínez, Thuram.