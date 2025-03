Van Persie dolblij met teruggekeerde Feyenoord-speler: 'Vandaag was hij echt weer de oude'

Robin van Persie vond het spel van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles (3-2 winst) minder goed dan tegen FC Twente (2-6 zege), maar de trainer van de Rotterdammers is uiteraard blij met de belangrijke drie punten. Van Persie vraagt na afloop speciale aandacht voor een van de uitblinkers.

"Ik heb af en toe wel genoten, maar niet zoveel als twee weken geleden tegen FC Twente", zo luidt de eerste reactie van Van Persie voor de camera van ESPN. "Toen was het eerste uur, zeventig minuten echt genieten. Vandaag was een ander soort wedstrijd. De tegenstander deed het ook goed moet ik zeggen."

Van Persie vond de zege verdiend. "Als je het bekijkt vanuit de kansen: wij hadden er genoeg om drie goals te maken. Ze moeten er dan nog wel in, maar het is heel fijn dat je ze maakt." Feyenoord kwam overigens tot 1,62 expected goal, veel meer dan Go Ahead (0,79).

De ziekenboeg bij Feyenoord wordt langzaam leger. Quilindschy Hartman maakte voor de tweede keer dit seizoen de negentig minuten vol. “Ik denk dat Q vandaag erg goed speelde, zowel in aanvallend als verdedigend opzicht", zegt Van Persie.

"Ik vond hem al goed tegen NEC, daarna een invalbeurt tegen FC Twente en vandaag vond ik hem echt weer de oude Q. Ik vond hem logische keuzes maken en hij zat er een aantal keer goed tussen. Hij gaf bovendien een assist op Igor Paixão.”

Hartman is op de weg terug naar een zware kruisbandblessure. “Hij is er natuurlijk een tijdje niet bij geweest. Dat is een moeilijk traject geweest. Ook vanuit mentaal oogpunt. In je hoofd ben je fris en ready en wil je stappen maken die je eigenlijk nog niet kan maken. Hij zit nu aan het einde van dat traject.”

“Wij helpen hem en we maken hem bewust van het feit dat hij niet hoeft te haasten. Het is knap wat hij nu presteert. Wij zijn blij dat hij weer fit is en vandaag heeft hij weer een stap gemaakt richting de ‘oude Q.’. We zijn heel blij met hem.”