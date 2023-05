Van Nistelrooij is er ‘echt klaar mee’ en ontvolgt PSV-spelers op Instagram

Donderdag, 25 mei 2023 om 13:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:03

Het vertrek van Ruud van Nistelrooij bij PSV houdt de gemoederen voorlopig nog wel even bezig. Nadat de clubman woensdag bekendmaakte per direct te zullen opstappen, heeft hij een dag later een groot deel van de selectie ontvolgd op Instagram, zo is Reality FBI opgevallen. Onder meer Guus Til, Joey Veerman en Érick Gutiérrez zijn verdwenen uit de lijst met spelers die voorheen wel werden gevolgd door de vertrekkend hoofdtrainer.

"Ruud lijkt wel echt klaar te zijn met bepaalde PSV-spelers. Onder anderen Guus Til is door Ruud uit z'n lijstje gewipt. De twee volgden elkaar eerder deze week nog wel, maar dat is nu wel anders", aldus het juicekanaal. Deze week werd bekend dat enkele spelers achter de rug van Van Nistelrooij om naar de PSV-directie zijn gestapt om te spreken over zijn functioneren. Het is niet bekend of ook Til tot die groep behoorde. Veerman was daar wel bij aanwezig.