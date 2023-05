Van Nistelrooij en Stewart stonden lijnrecht tegenover elkaar inzake Veerman

Er komen steeds meer details naar buiten over het vertrek van Ruud van Nistelrooij en de daarbij behorende onrust binnen PSV. Woensdagochtend maakte de clubman bekend per direct te zullen vertrekken als hoofdtrainer van de Eindhovenaren. Een gebrek aan draagvlak lag daaraan ten grondslag. Een dag eerder had Van Nistelrooij in de ogen van Earnest Stewart en Marcel Brands nog een goed gesprek gehad in de directiekamer.

De mededeling van Van Nistelrooij kwam bij Brands en Stewart dan ook als donderslag bij heldere hemel, daar de twee directieleden na het gesprek van dinsdag geen moment het gevoel hadden dat dit stond te gebeuren. De interne onrust zou over het duel met AZ worden getild, om vervolgens na een stevige evaluatie gezamenlijk in goede harmonie door te gaan. Voetbal International schrijft echter dat het humeur van Van Nistelrooij al was verpest.

"Bronnen zeggen dat Van Nistelrooij zelf helemaal niet zo positief was na de discussies als zijn directeuren. Uiteindelijk is het bij Van Nistelrooij een optelsom geworden", schrijft clubwatcher Marco Timmer in een uitgebreide analyse. "Ergens thuis moeten de gesprekken met Stewart en Brands en alles wat er is gebeurd bij de voormalig topspits zijn ingedaald." Stewart vertelde woensdag tijdens de speciaal ingelaste persconferentie dat hij om 9.40 uur de mededeling kreeg en Van Nistelrooij om 9.45 uur de spelers zou inlichten.

Dat Stewart en Van Nistelrooij niet op één lijn zaten, blijkt wel uit de analyse van Timmer. Zo was er een meningsverschil over de toekomst van Joey Veerman. De middenvelder werd dit seizoen een paar keer op de bank geposteerd door zijn trainer, maar groeide in de laatste fase van het seizoen uit tot een van de uitblinkers. Ondanks dat andere stafleden als Fred Rutten en André Ooijer het niet eens waren met het feit dat Van Nistelrooij Veerman op de bank posteerde, hield de hoofdtrainer vast.

Veerman was tevens een van de gespreksonderwerpen met het oog op volgend seizoen. "Bij een goed bod op Veerman had Van Nistelrooij er geen probleem mee als de Volendammer, die ook sfeerbepalend is in de kleedkamer, zou vertrekken - terwijl de clubleiding juist een team om hem en Xavi Simons heen wilde bouwen", schrijft Timmer. Veerman behoorde tot de groep spelers die met Stewart en Brands sprak over het functioneren van Van Nistelrooij en diens toekomst. Ook werd gesteld dat Simons daarbij aanwezig was, maar dat is onjuist.