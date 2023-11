Van Hooijdonk verwacht debutant in Oranje in maart: ‘Hij wordt niet genegeerd’

Zaterdag, 18 november 2023 om 20:51 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:06

Pierre van Hooijdonk voorspelt dat Joshua Zirkzee in de komende interlandperiode zal debuteren in het Nederlands elftal. Tijdens de voorbeschouwing voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel met Ierland laat de analyticus weten dat hij enigszins verrast is dat Thijs Dallinga ditmaal de voorkeur heeft gekregen boven Zirkzee.

“Hij is op dit moment hot, met name vanwege de twee goals tegen Liverpool”, zo begint Van Hooijdonk bij de NOS over de keuze van Koeman om Dallinga te selecteren.

“Maar ik zie Bologna wekelijks voetballen, mijn zoon zit op de bank omdat Zirkzee speelt, en dat is eerlijk gezegd ook wel terecht.” In het huidige seizoen speelde de spits dertien officiële wedstrijden voor Bologna en was daarin vijfmaal trefzeker.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Zirkzee doet het echt fantastisch. Als je het hebt over jongens die misschien over het hoofd worden gezien… Hij is iemand die in het Nederlands elftal absoluut niet gaat misstaan."

"En ik zeg bewust ‘gaat misstaan’, want ik kan me niet voorstellen dat hij er niet bij zal zijn in maart, gezien ons beperkte aantal spitsen", aldus Van Hooijdonk.

Zirkzee kwam al wel negentien keer in actie namens Jong Oranje. Voor de beloftenploeg was hij in die wedstrijden zevenmaal trefzeker.

Oranje kan zich zaterdagavond plaatsen voor het EK 2024 als er gewonnen wordt van Ierland. Mocht Nederland er niet in slagen te winnen, dan kan de ploeg van Koeman zich komende dinsdag alsnog verzekeren van EK deelname als Gibraltar verslagen wordt.