Van Hooijdonk schrikt van zwakke schakel bij Feyenoord - AC Milan: 'Het leek helemaal nergens op'

Pierre van Hooijdonk is geschrokken van het niveau dat AC Milan woensdagavond op de mat legde in de Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord (1-0 verlies). De oud-spits pikt er na afloop in zijn analyse voor Ziggo Sport een hele zwakke schakel uit.

Feyenoord won in De Kuip met 1-0 dankzij een vroege goal van Igor Paixão. Van Hooijdonk denkt dat de Rotterdammers het in de return alsnog zwaar gaan krijgen. "Ik verwacht toch wel een totaal ander Milan hoor. Misschien zit dat er helemaal niet in, want in de competitie staan ze zevende. Dat is niet voor niets."

"Wat ik vanuit de kant van Milan heb gezien vandaag, dat viel me met deze spelers toch ontzettend tegen", aldus Van Hooijdonk, die er één speler uitpikt. "Het centrale duo achterin, die Strahinja Pavlovic... Dan zijn we in Nederland toch echt wel verwend met een aantal centrale verdedigers, waar we met regelmaat kritiek op hebben."

Milan haalde in januari met veel bombarie Kyle Walker binnen, die gehuurd wordt van Manchester City. "Walker kreeg door Paixão alle hoeken van het veld te zien", aldus Van Hooijdonk. "Daarna valt Ibrahim Osman in, die gaat er ook nog een keer vier, vijf voorbij. Het leek van de kant van Milan helemaal nergens op, maar ik hoop dat dat volgende week weer zo is."

Giovanni van Bronckhorst, die eveneens als analist aanwezig is, zag Pavlovic ook schutteren achterin bij Milan. "Van achteruit kan Milan niet goed opbouwen, met name het centrale duo, waardoor ze de spelers die op het middenveld en in de aanval het verschil moeten maken niet goed konden bereiken."

"João Félix moet dan helemaal de bal gaan halen, terwijl je die liever rond het strafschopgebied wil hebben. De opbouw was bij Feyenoord veel beter", aldus Van Bronckhorst.