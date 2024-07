Van Hooijdonk pakt één man op veld tijdens Nederland - Engeland keihard aan

Pierre van Hooijdonk heeft zich enorm geërgerd aan arbiter Felix Zwayer, zo maakt hij duidelijk kenbaar na afloop van de halve finale tussen Nederland en Engeland (1-2). De scheidsrechter liet zeker in de eindfase van het duel weinig overtredingen meer toe, tot ergernis van de analyticus.

Nederland werd woensdagavond in de halve finale van het EK uitgeschakeld door Engeland. Een doelpunt van Ollie Watkins in de 91ste speelminuut werd Oranje fataal. Van Hooijdonk uit zijn frustratie na afloop van de wedstrijd vooral richting Zwayer.

“Scheids Felix Zwayer, VAR Bastian Dankert... Die kunnen op de zwarte lijst”, zo begint Van Hooijdonk bij de NOS. “Echt vreselijk. Niet alleen in de eerste helft, maar ook in de tweede helft.”

“Bij een aantal momenten... Een duel van Gakpo in de tweede helft was gewoon heel fair, maar toen floot hij ook weer. Dat zijn momenten die bepalend zijn geweest voor deze wedstrijd.”

“Met name in de tweede helft waren de verschillen tussen deze teams eigenlijk niet terug te zien. Het Nederlands elftal had zijn zaken in de tweede helft veel beter op orde. Het was in evenwicht.”

Van Hooijdonk was ook al niet te spreken over de strafschop die Harry Kane in de eerste helft toegekend kreeg. "Ik vond dit echt geen strafschop", vertelde de analist tijdens de rust. "Dit heeft geen enkele invloed op de actie van Kane, op het schot van Kane.”

“Wie schopt nou tegen wie aan? In je trap ga je automatisch door en dan raak je een speler. Hij voelt dat hij geraakt wordt en met de VAR blijf je liggen, want wie weet. De VAR tuimelt erin", aldus Van Hooijdonk.

