Van Hooijdonk noemt vier spelers die door het ijs zakken bij Nederlands elftal: ‘Wisselen!’

Het Nederlands elftal laat het afweten in de eerste helft tegen Turkije in de kwartfinale van het EK en dat ligt volgens Pierre van Hooijdonk grotendeels aan de voorste linie van Oranje. De oud-spits laat in zijn analyse bij de NOS weten dat hij Memphis Depay, Cody Gakpo, Steven Bergwijn en Xavi Simons alle vier ondermaats vindt spelen.

"Je voelde het. Het initiatief dat je aan het begin van de wedstrijd had, glipte uit je handen", zo legt Van Hooijdonk uit. "Uiteindelijk zijn onze aanvallers, Bergwijn, Memphis, Gakpo en Simons, niet goed genoeg."

Dat juist die vier spelers teleurstellen, is een groot probleem volgens de analist. "Dat zijn je verschilmakers, zij moeten het voor je doen. Ze zijn ontzettend slordig."

Moet Ronald Koeman ingrijpen? Volgens Rafael van der Vaart wel. "Ik zou wisselen. Ik zou een echte spits er inzetten. Ik vind Weghorst meer voor de laatste fase, ik zou een van de anderen brengen, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren", geeft de oud-middenvelder advies aan de bondscoach.

Van Hooijdonk is het met zijn collega eens. "Ik zou met een diepe spits gaan spelen, dan kan Memphis daar omheen gaan spelen."

