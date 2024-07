Van Hooijdonk en V/d Vaart wijzen dé uitblinker van Oranje aan tegen Engeland

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zijn eensgezind in hun mening: Jerdy Schouten was tegen Engeland de beste speler aan Oranje-zijde. Beide analisten spreken na afloop van de uitschakeling door the Three Lions (1-2) van 'een geweldig toernooi' voor de PSV'er, waarin hij in elk duel in de basis werd geposteerd. Van Hooijdonk denkt dat de clubs weldra in de rij zullen staan. "Dat kán niet anders."

Na de late 1-2 van Ollie Watkins was het woensdag over en uit voor Oranje dit EK. De équipe van Ronald Koeman had het erg lastig tegen de Engelsen, die voor het eerst dit toernooi vlagen van hun potentie lieten zien. Iemand die daar goed tegen wist op te boksen, was Schouten, aldus Van Hooijdonk. De oud-international noemt de 27-jarige controleur ‘de absolute uitblinker’ in de halve finale, en misschien zelfs dit EK.

“Ja, gewoon weer in zijn eenvoud”, steekt Van Hooijdonk van wal tijdens de nabeschouwing op NPO 1. “Heel vaak de bal onderscheppen en op een slimme manier het duel winnen, zonder echt in de tackle te gaan. Het ziet er elke keer heel erg simpel en gewoontjes uit, maar het is o zo moeilijk.”

Presentator Gert van ‘t Hof alludeert vervolgens op een drukke transferzomer voor PSV. “Ik kan me voorstellen dat als je trainer Peter Bosz heet, je zit te genieten van je eigen speler, maar dat je je ook wel zorgen maakt over de weken die komen gaan.” Van der Vaart, die ook aan tafel zit, komt daarop met ondubbelzinnig advies voor Schouten.

“Hij moet lekker blijven”, aldus Van der Vaart. “Hij moet lekker Champions League gaan spelen met PSV. Hij heeft een geweldig toernooi gehad, maar kallem aan hoor.” Van Hooijdonk denkt dat in elk geval clubs zich zullen gaan melden in Eindhoven. “De vorm die hij op de mat heeft gelegd dit EK vond ik echt indrukwekkend. Hij heeft één keer een off-daytje gehad tegen Oostenrijk, maar voor de rest was hij erg stabiel.”

Van Hooijdonk voorspelt: “Hij gaat automatisch toch wel interesse wekken. Dat kan niet anders, dat geldt voor elke speler die een goed EK heeft gehad.” Het Eindhovens Dagblad schreef dinsdag al dat in ieder geval Borussia Dortmund en Juventus Schouten met argusogen zouden volgen. Mocht het tot een toenadering komen, zet PSV naar verluidt in op minimaal ‘een prijs van 40 of 50 miljoen euro’.

