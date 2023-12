Van Hooijdonk belandt in verhitte discussie met Sherida Spitse in Studio Voetbal

Pierre van Hooijdonk acht de kans klein dat er ooit een vrouw aan het roer komt te staan bij een Eredivisie-club, zo stelt hij zondagavond in het programma Studio Voetbal. Aan tafel met onder meer verdediger Sherida Spitse en journalist Jeroen Stekelenburg gaat de analyticus de discussie aan over vrouwen in het mannenvoetbal. Het trio wordt het niet eens.

“De voetbalwereld is een haantjeswereld, zo simpel is het”, zo reageert Van Hooijdonk op de stelling dat een vrouw een Eredivisie-team kan leiden. “Ik kan me gewoon niet voorstellen dat een Sarina Wiegman in de kleedkamer stapt bij een Rafael van der Vaart.”

“Waarom niet?”, vraagt Stekelenburg zich af. Van Hooijdonk: “Als jij zegt waarom niet, dan vraag ik me af of jij weleens in een mannenkleedkamer bent geweest. We mogen het toch zeggen?”

Spitse begrijpt niet waar het standpunt van Van Hooijdonk vandaan komt. “Ik snap het ook niet. Ik denk dat het wél kan, omdat je naar de kwaliteiten moet kijken. Je moet niet kijken naar of het een man of een vrouw is. Tuurlijk bevind je je in een bepaalde wereld, maar dat betekent niet dat een man meer kan dan een vrouw.”

“Het gaat om een stukje geloofwaardigheid dat je moet hebben ten opzichte van je spelersgroep”, reageert Van Hooijdonk, die wordt geïnterrumpeerd door Spitse. “Dus jij denkt dat een vrouw geen geloofwaardigheid heeft als ze bij de mannen voor de groep staat?”

“Minder dan een man, inderdaad”, antwoordt Van Hooijdonk. “Het ‘waarom’ is niet belangrijk, het gaat erom dat het zo is. Het gaat me er niet om wie er beter is, de man of de vrouw. Alles moet maar doorbroken worden tegenwoordig.”

“Hoofdtrainer worden van een Eredivisie-ploeg, jongens... Ik denk dat je heel erg onderschat wat een impact een vrouw als trainer gaat hebben”, vervolgt de oud-spits. “Bijvoorbeeld uitwedstrijden: een vrouw op de bank als hoofdtrainer en vijftig duizend man in een stadion. Er worden dingen op het veld gegooid...”

Stekelenburg kan zich niet vinden in het punt dat zijn tafelgenoot wil maken. “Ze zal misschien hoge muren moeten slechten, maar als iemand de kwaliteiten heeft dan moet het toch gewoon kunnen? Als je er altijd zo in blijft staan, dan zal het nooit gebeuren. Dat is duidelijk.”

Van Hooijdonk besluit. “Mannen en vrouwen zijn gelijk voor mij. Ik geef alleen maar aan dat de impact op de voetbalwereld groot is. De voetbalwereld is gewoon niet hetzelfde als de maatschappij.”

