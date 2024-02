Van Hanegem zag ‘waardeloze flapdrol’ tijdens duel tussen Roma en Feyenoord

Jesús Gil Manzano is niet de favoriete scheidsrechter van Willem van Hanegem. Dat laat de Kromme blijken in de AD Willem&Wessel-podcast. Het clubicoon van Feyenoord heeft zich donderdagavond enorm geërgerd aan het gedrag van de spelers van AS Roma en is van mening dat de Spaanse arbiter daar te weinig aan deed.

Roma en Feyenoord hielden elkaar in Stadio Olimpico na verlenging op 1-1, waardoor ze veroordeeld waren tot strafschoppen. Timon Wellenreuther keerde die van Romelu Lukaku nog. Dávid Hancko miste echter direct daarna, voordat ook Alireza Jahanbakhsh Roma-goalie Mile Svilar op zijn weg vond. Uiteindelijk klaarde Nicola Zalewski de klus voor de Romeinen: 4-2.

Voordat Van Hanegem over het spel van Feyenoord begint, wil hij eerst zijn zegje doen over de Romeinen. “Ik heb me zo geïrriteerd aan die gasten. Dat had ik vorige week ook al, maar sommigen zullen dat niet begrijpen.”

De tachtigjarige oud-middenvelder ziet een negatieve trend op de Europese velden. “Die scheidsrechters worden steeds slechter. Het maakt niet uit wie, in die thuiswedstrijd was het precies hetzelfde”, aldus Van Hanegem, die zegt te weten waarom scheidsrechters Feyenoord vaak benadelen. “Dat heeft te maken met dingen die in het verleden gebeurd zijn. Dan denken ze: met die club krijgen we dat gezeik en gezanik. Dat zie je echt.”

Van Hanegem ziet dat de spelers van Feyenoord zich ‘te aardig’ opstellen. “Bij die tegenstander zitten een heleboel van die gluiperds, dan mag je zelf ook wel een paar keer iets doen. Als ik daar had gestaan... mij hadden ze er gerust uit mogen sturen, maar dan hadden een paar van die spelers hem ook niet uitgespeeld.”

Volgens de Kromme hield Manzano de wedstrijd niet meer in de hand. “Daar ben je scheidsrechter voor, maar dit is gewoon een waardeloze flapdrol. Hij moet gewoon al die gasten die naar hem toekomen en tekeer gaan een kaart geven. Dan is het maar niet anders. Ook dat rollen... ik dacht dat ze geen spelers meer zouden overhouden. Dat moet je meteen afstraffen met een kaart.”

Van Hanegem denkt dat het gedrag van de spelers van Roma invloed heeft gehad op de besluitvorming van Manzano. “Over het algemeen werkt dat wel. Bij twee procent van de scheidsrechters misschien niet, maar de rest is daar wel vatbaar voor. Het zijn allemaal enge mensen.”

