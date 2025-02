Van Hanegem kiest partij tussen PSV-fans en Noa Lang na nieuwe zeperd in titelstrijd

Willem van Hanegem snapt heel goed dat er grote onvrede is bij de aanhang van PSV. De trainer in ruste ziet in Eindhoven de beste selectie van de Eredivisie rondlopen, maar na de winterstop is daar volgens De Kromme nauwelijks nog iets van te merken. PSV is de koppositie inmiddels kwijt aan Ajax.

Van Hanegem ergert zich aan het gedrag van Noa Lang en Guus Til. Beide spelers toonden zich zaterdag ontevreden richting het publiek in het Philips Stadion. Til riep 'wat nou?' nadat hij in de slotfase een grote kans op de 2-1 om zeep hielp tegen provinciegenoot Willem II.

''Noa Lang kan boos zijn op de supporters van PSV, maar mogen ze daar in Eindhoven alsjeblieft ook eens klaar zijn met dat gestuntel?'', vraagt Van Hanegem zich maandag af in zijn column voor het Algemeen Dagblad, nadat hij PSV opnieuw punten zag morsen in de titelstrijd.

''Ze geven een titelrace uit handen met bizarre uitslagen, maar nee, ze moeten allemaal blijven juichen en springen omdat Lang en Guus Til het willen'', vindt de voormalig trainer van onder meer Feyenoord het hoog tijd voor een stukje zelfreflectie in Eindhoven.

Van Hanegem luistert met grote verbazing naar alle rumoer bij PSV in de afgelopen weken. ''Maar zelden over hoe het nou toch kan dat de sterkste selectie van Nederland zo in elkaar aan het donderen is. Dan vond Peter Bosz scheidsrechter Makkelie weer niks. Dan vertelde Til weer dat hij niet lekker in zijn vel zat voor de camera’s. Dan moest Joey Veerman weer meer spelen.''

''Johan Bakayoko doet stoer trucjes tegen een jeugdelftal van Liverpool, tot woede van Bosz. Nu bepaalt Lang hoe het publiek moet reageren. En in de transferperiodes wilden er allerlei spelers graag weg'', beschrijft de columnist de chaotische periode die PSV achter de rug heeft.

Van Hanegem ziet bij concurrent Ajax juist mooie dingen ontstaan. ''Ik zie daar, ondanks het feit dat het voetballend allemaal wel erg pover blijft en het de laatste weken qua arbitrage weer traditioneel mee zit, wel een ploeg die ergens mee bezig is.''

''Ze vechten voor het resultaat. Daar voelen ze duidelijk de unieke kans om PSV en Feyenoord voor te blijven. En vooral in Eindhoven zullen ze zich straks in mei voor de eigen kop willen slaan om wat ze nu in deze weken allemaal verprutsen'', geeft Van Hanegem tot slot als waarschuwing mee aan PSV.