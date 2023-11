Van Hanegem geniet van Ajacied: ‘Dit wordt gewoon een hele grote speler’

Zaterdag, 4 november 2023 om 14:10 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:26

Willem van Hanegem heeft andermaal aangegeven onder de indruk te zijn van Jorrel Hato. In de Willem & Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad spreekt het clubicoon van Feyenoord de verwachting uit dat de zeventienjarige Ajacied ‘een hele grote wordt’. Ook vertelt Van Hanegem over een ontmoeting die hij onlangs had met de vader van Hato.

Van Hanegem sprak onlangs met de vader van de jonge verdediger, tijdens een interland van Jong Oranje. “Ik had even met zijn vader gesproken, het zijn Rotterdammers”, begint de Kromme daarover.

“Ik stond op de tribune, en die man ook. Ik wist niet wie zijn vader was, maar daarna wel. Zijn vader is een echte Feyenoorder.”

Ze raakten dus in gesprek, en daarbij werd vanzelfsprekend onder meer over het talent zelf gesproken. ''Wat ik zei was dat hij gewoon heel goed is op dit moment. Het enige wat hij moet doen, is bij de tijd blijven en zorgen dat hij op een hoger niveau komt. Anders gaat hij op de derde versnelling spelen en gaat het hem te makkelijk af. Dit wordt gewoon een hele grote speler.''

Hato is geboren in Rotterdam, en groeide dicht bij De Kuip op. Hij speelde echter nooit in de jeugdopleiding van Feyenoord; wel in die van Sparta Rotterdam. In 2018 maakte hij de overstap naar Ajax.

“Omdat ze hem hier (bij Feyenoord, red.) niet wilden, zo hebben we er al zoveel gehad'', weet Van Hanegem daarover te vertellen. ''Ik denk wel dat het nu wat beter gaat.''

Zelf was Hato als kind overigens wel fan van Feyenoord. Zo dook er in september een foto op X op, waarop te zien is dat Hato als elfjarige het kampioenschap van Feyenoord in 2017 meevierde in de havenstad.