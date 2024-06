Van der Vaart: ‘We lachen en we ergeren ons dood aan hem, maar hij staat er’

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn erg te spreken over de inbreng van Wout Weghorst in Oranje. De spits was donderdagavond als invaller trefzeker in het gewonnen oefenduel met Canada (4-0) en het analistenduo concludeert dat het waardevol is om een speler als Weghorst in de ploeg te hebben.

De manschappen van Ronald Koeman - die grotendeels ging voor de tweede keus - rekenden moeiteloos af met Canada, dat vier goals moest slikken. Uitblinkers Jeremie Frimpong en Memphis Depay scoorden, net als invallers Weghorst en Virgil van Dijk: 4-0.

Na een uur spelen voerde Koeman een drievoudige wissel door, die direct goed uitpakte. Weghorst stond koud een minuut in het veld toen de spits van heel dichtbij een rebound kon binnentikken: 3-0. De goal ontstond overigens doordat St.Clair het schot van Jerdy Schouten losliet.

Acht minuten voor tijd miste Weghorst na een goede steekbal van Donyell Malen nog wel een enorme kans een-op-een met St.Clair. Desalniettemin zijn de analisten erg tevreden over Weghorst.

“Ach Wout, we kunnen erom lachen en af en toe ergeren we ons dood aan hem”, vertelt Van de Vaart voor de camera van de NOS. “Maar hij doet het wel. Ik denk dat hij heel erg gewaardeerd wordt in dit elftal. Iedere keer als de bal voor zijn voeten valt, dan scoort hij.”

“Hij is echt enorm gretig, want hij zit er wel bij. Zijn doelpunt is echt een spitsengoal”, aldus Van der Vaart. “Pierre zou hier ook op doorgelopen zijn, maar ik zou zijn gestopt. Reageren op zo’n bal is ook een kwaliteit”, aldus Van der Vaart, die bijval krijgt van Van Hooijdonk.

“Het is wel heel lekker om een spits in je selectie te hebben bij wie de magneet aangaat zodra hij erin komt. Dat spitseninstict moet je voelen, je moet het ruiken. Hij staat klaar voor de bal, mocht die eventueel vrijkomen”, besluit Van Hooijdonk.





