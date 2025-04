Van der Vaart stoort zich aan Real Madrid-ster: 'Ik vind hem dramatisch spelen'

Rafael van der Vaart heeft bepaald niet genoten van de eerste helft tussen Real Madrid en Arsenal. Halverwege staat het 0-0 in Santiago Bernabéu, en de analist van Ziggo Sport laat zich bijzonder kritisch uit over Jude Bellingham in het bijzonder.

"Je moet komen, Arsenal wordt teruggedrongen en dan heb je af en toe gewoon creativiteit nodig", doelt Van der Vaart op de 3-0 achterstand in het tweeluik dat Real goed moet maken. "Bellingham is iemand die, vind ik, geen creativiteit heeft."

"Maar hij staat wel op die positie. Het is een power house, geweldig om af en toe naar te kijken. Maar ik vind hem vandaag echt dramatisch spelen."

"Dat heeft hij in mijn ogen altijd, maar iedereen vind hem altijd maar de bom. Dat komt omdat hij zoveel power heeft, maar ik vind dit soort ballen, als je op die positie speelt, een schande."

Van der Vaart doelt op een moment uit de 42ste minuut. Bellingham bevindt zich in de as van het veld en kan afspelen op de vogelvrije Vinícius Júnior aan de linkerkant, maar draait en en weet balverlies ternauwernood te voorkomen.

"Als je dit soort ballen niet speelt, kom je nooit tot een kans! En dan draait hij weer terug, krijgt een beetje ruzie met de bal. Ja en dan kan je leuk af en toe tegen een bal aanlopen, maar als jij daar staat, maak jij hem ook", zegt Van der Vaart in gesprek met presentatrice Hélène Hendriks.

"Daar stoor ik me een beetje aan, de manier van spelen van Bellingham. Dit is niet de wedstrijd voor Bellingham", aldus Van der Vaart.