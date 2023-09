Van der Vaart oordeelt hard over Ajax: ‘Hier zit werkelijk waar niks bij!’

Maandag, 18 september 2023 om 21:31 • Noel Korteweg

Rafael van der Vaart is totaal niet onder de indruk van de aankopen van Ajax. Dat vertelt de analist bij Rondo op Ziggo Sport. Van der Vaart zag de Amsterdammers kansloos verliezen bij FC Twente (3-1) en het grootste deel van de aankopen een belabberde indruk maken. “Hier zit werkelijk waar niks bij!”, aldus de oud-Ajacied over de aankopen van Sven Mislintat.

Van der Vaart is kritisch op de directeur voetbalzaken van Ajax. “Dat is de grote ramp die er op dit moment gebeurt, dat Mislintat alles bepaalt. Dat zie je ook in de interviews van Maurice Steijn, die zegt: ‘Luister, ik krijg spelers waarvan ik denk: we gaan zien of ze goed zijn.’ Ajax heeft nu voor 109 miljoen euro uitgegeven...” Marco van Basten haakt in: “Voor het tweede jaar, hè! Het tweede jaar op rij. Vorig jaar was het exact hetzelfde.”

“Hier zit werkelijk waar niks bij”, zegt Van der Vaart over de aankopen. “Dan snap ik wel dat jij als trainer wanhoopt en eigenlijk niet weet wat je moet doen.” Van Basten vindt de aankopen van vorig jaar ‘niet beter’ vergeleken met die van deze zomer. “Ze waren even slecht.” Van der Vaart vervolgt zijn analyse met het veldspel van Ajax. De oud-middenvelder heeft zich geërgerd voor de televisie. “Denk je nou echt niet dat Steijn, Maduro en Bakkati hebben gezegd: ‘Jongens, houd het klein, als iemand de bal krijgt op het middenveld moet je druk zetten.’”

“Sommige spelers van FC Twente kregen gewoon acht meter ruimte. Hoe dat kan? Kwaliteit. Als je de bal dan wél krijgt en hem ook weer meteen verspeelt... Ja, kom op. Jongens, er zijn passes fout gegaan, dan zit je te kijken en dan denk je: jeetje mina, vijftien miljoen euro!”, aldus Van der Vaart. Van Basten: “Het is een vreemdelingenlegioen. Er is geen voorbereiding geweest voor Ajax. Die jongens zien elkaar nu voor het eerst. Die gaan nu samenspelen, maar kennen elkaar niet, er is geen leiding en er is niemand die de leiding pakt ook.”