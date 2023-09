Van der Vaart licht andere dissonant uit dan Wieffer: ‘Ruzie met de bal’

Zondag, 10 september 2023 om 21:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:52

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn niet onder de indruk van het spel van Oranje. Halverwege het EK-kwalificatieduel tussen Ierland en Oranje geeft het scorebord een 1-1 tussenstand aan. Onder meer Mats Wieffer presteerde ondermaats in de eerste helft, maar ook Matthijs de Ligt stelt enorm teleur, zo oordeelt het analistenduo in de studio van de NOS.

Na een blunder van doelman Mark Flekken kreeg Ierland een hoekschop, waaruit een penalty ontstond toen Virgil van Dijk de bal van heel dichtbij op zijn arm kreeg gekopt. Adam Idah schoot de strafschop onberispelijk binnen: 1-0. Nederland knokte zich in de negentiende minuut terug op gelijke hoogte. Gakpo zette een indrukwekkende dribbel in vanaf de middenlijn en lanceerde op het juiste moment Denzel Dumfries. De opgekomen rechtsback werd neergehaald door doelman Gavin Bazunu en versierde zo een strafschop. Gakpo scoorde van elf meter: 1-1.

“Het was zeer onrustig achterin”, concludeert Van der Vaart. “Vooral Matthijs de Ligt had heel veel foute ballen in het begin. Later ging het wel een beetje beter. In de twaalfde minuut gaf hij ook weer een klotebal, terwijl we allemaal weten dat hij kwaliteiten heeft. Het is een speler die totaal geen ritme heeft, terwijl het wel echt een speler is die ritme nodig heeft. Hij heeft ruzie met de bal. De Ligt is eigenlijk heel teleurstellend.”

Van Hooijdonk is evenmin te spreken over het spel dat Nederland op de mat legt. "Ik heb de twee slechtste minuten ook van Oranje gezien. Die eerste twee minuten waren echt vreselijk. Alles wat mis kon gaan ging mis. De ballen werden slecht ingespeeld, gewoon een bal op de kont inspelen. Alles ging fout", besluit de analist.