‘Van der Vaart geeft Ajax transferadvies en ziet nieuwe nummer 10 in de Eredivisie lopen’

Rafael van der Vaart heeft Ajax in Studio Voetbal voorzien van transferadvies. De voormalig speler van de club stelt bij de NOS dat de Amsterdammers er goed aan zouden doen om Victor Edvardsen bij Go Ahead Eagles op te halen.

Go Ahead Eagles maakte veel indruk op de heren van Studio Voetbal. Ondanks het 3-2 verlies in De Kuip op Feyenoord, maakte de ploeg van Paul Simonis twee wonderschone treffers.



"Hier kan je als Feyenoord niks tegen doen, het lijkt wel op FC Barcelona, alleen je mag de bal daar niet kwijtraken", doelt Pierre van Hooijdonk op het balverlies van In-beom Hwang bij het tweede uitdoelpunt van Oliver Antman.

Van der Vaart is daaropvolgend erg te spreken over Edvardsen. “Mag ik even wat zeggen? Ik denk dat dit een geweldige spits kan worden, ook bij een topclub”, aldus Van der Vaart over de 29-jarige Zweed.

“Ik vind dat Ajax de verkeerde Edvardsen gehaald heeft”, gaat Van der Vaart verder. “Het zou heerlijk zijn om hem te hebben achter Brian Brobbey en Wout Weghorst”, besluit de analist. Ajax betaalde afgelopen winter drie miljoen euro aan Go Ahead voor de diensten van Oliver Edvardsen.

Victor Edvardsen staat momenteel op zeven doelpunten en vijf assists in 27 Eredivisie-duels. De Zweed kan zowel in de spits als op de nummer tien-positie uit de voeten.

De enkelvoudig international van Zweden heeft nog maar een contract tot medio 2026 in Deventer en is volgens Transfermarkt 900.000 euro waard. Kowet betaalde in 2023 700.000 euro voor zijn diensten.