Van der Vaart hekelt Wout Weghorst-show en trekt vergelijking met Noa Lang

Rafael van der Vaart geeft toe dat hij zich soms ergert aan het gedrag van Wout Weghorst. De oud-middenvelder van de Amsterdamse club denkt dat de spits soms bewust bepaald gedrag vertoont, om zo in het gevlei te komen bij de achterban.

''Noa Lang gedraagt zich op een bepaalde manier. En dat kan irritant zijn, heel veel mensen vinden dat vervelend'', trekt Van der Vaart maandag in Rondo van Ziggo Sport een vergelijking met de veelbesproken aanvaller van PSV.

''Maar hij (Weghorst, red.) gedraagt zich ook op een manier waarvan ik denk: hmm. Als teamgenoot zou ik me daar kapot aan ergeren. Op het EK moest het ook de Wout Weghorst-show zijn'', doelt de voormalig Ajacied op het soms excentrieke gedrag van de spits tijdens EURO 2024.

''Koeman heeft duidelijk gezegd: 'Jij bent pinchitter'. En dan komt hij erin in de eerste wedstrijd (tegen Polen, red.), scoort hij en doet hij het goed. En dan aast Weghorst toch op die basisplaats. Terwijl hij z'n rol moet weten. En dat is ook niet collegiaal naar Memphis Depay toe, die het gewoon heel moeilijk heeft en het slecht gedaan heeft.''

Youri Mulder vindt juist dat Memphis tijdens het EK steeds de aandacht naar zich toetrok. ''Maar op een andere manier'', benadrukt Van der Vaart. ''Die doet gek en daar mag iedereen wat van vinden. Maar dit is een andere kant met Weghorst. Mensen bespelen zodat je populair wordt.''

''Dan denk ik ook van: Is dit echt? Zo kijk ik ernaar. Iedereen riep in Nederland dat Wout Weghorst erin moest. Maar ik vond het ook wel een beetje één grote show. Daar heb ik dan ook weer een beetje moeite mee'', geeft Van der Vaart ruiterlijk toe.

''Ik denk dat je daar een beetje doorheen moet prikken'', is Marco van Basten een stuk milder voor Weghorst. ''Ik denk dat hij er wel voor zorgt dat er een beter resultaat komt. En of hij zich nou wel of niet populair gedraagt... Hij heeft wel die winnaarsmentaliteit, en dat heeft Ajax nodig.''