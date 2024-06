Van der Vaart geniet van uitblinker bij Nederland: ‘Dan is hij niet te stoppen’

Rafael van der Vaart is onder de indruk van Memphis Depay, zo laat de analist van de NOS weten tijdens de rust van het oefenduel tussen Nederland en IJsland (1-0 tussenstand). Vooral de fysieke gesteldheid van Memphis kan de voormalig middenvelder van Oranje wel bekoren.

Van der Vaart is na 45 minuten lovend over Memphis. “Ik vind hem megafit. Hij straalt plezier uit en zit helemaal in zijn rol. Echt geweldig. Een beetje uit de spits, soms in de spits. Hij loopt vaak de diepte in, kreeg goede ballen en dan is hij in mijn ogen niet te stoppen.”

De vorm van Memphis kan essentieel zijn voor het EK van Nederland, denkt Van der Vaart. “Als je dit in de spits hebt lopen, dan is dat natuurlijk wel lekker. Als Memphis deze vorm doortrekt komt het helemaal goed. Het is nog maar een oefenwedstrijd, maar alle voortekenen wijzen erop dat hij een goed toernooi gaat spelen.”

Memphis zorgde tijdens de eerste helft tegen IJsland regelmatig voor gevaar, maar wist nog niet te scoren in De Kuip. Xavi Simons deed dat wel en mocht zijn eerste interlanddoelpunt noteren. Koeman gaf tijdens de voorbeschouwing al aan dat het de bedoeling is dat Memphis maandag negentig minuten gaat spelen.

